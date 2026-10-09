Курбан Калысов: Людям надо бояться жить с аритмией, а не бояться лечить ее

Почему развиваются аритмии, какие из них наиболее опасны, как часто их необходимо лечить оперативно, какие методы лечения применяются у нас и какие новые методы для этого создали в Кыргызстане – об этом рассказал в интервью VB.KG руководитель лаборатории электрофизиологических исследований Национального центра кардиологии и терапии имени Миррахимова, интервенционный хирург-аритмолог, кандидат медицинских наук Курбанбек Калысов, разработки которого успешно применяются в диагностике и лечении в нашей стране. В этом интервью он раскрыл важные детали диагностики и лечения аритмии.

Курбанбек Абдишукурович, что такое аритмия?

- Аритмия – это состояния, при которых нарушается нормальный ритм сокращений сердца. Обычно сердце бьётся в определённом ритме благодаря слаженной работе синусового узла и проводящей системы. Если этот ритм сбивается, то развивается тахикардия - слишком частые сокращения сердца – более ста в минуту, либо брадикардия - слишком редкие, ниже шестидесяти, либо нерегулярные сокращения (фибрилляция, экстрасистолия и т. д.).

Каковы масштабы проблемы сердечно-сосудистых патологий в Кыргызстане в целом и аритмии в частности?

- Ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями в нашей стране очень серьезная. Смертность от этих патологий достигает 52 с лишним процентов, то есть более половины от всех смертей в стране. Это значительно превышает мировые показатели. Руководство страны ставит задачу снизить уровень смертности до 25 процентов к 2030 году. И уже много нового и полезного делается для этого, например, в Национальном центре кардиологии и терапии открылось отделение кардиохирургии, и уже идут и успешно серьезные операции.

Фибрилляция предсердий (мерцательная аритмия) среди заболеваний сердечно-сосудистой системы играет очень заметную роль, поскольку она связана с риском инсульта, после которого сорок процентов пострадавших сталкивается с тяжелой инвалидностью или умирает. Многие случаи внезапной смерти также связаны с нарушения сердечного ритма.

Сегодня заболеваемость различными аритмиями в мире составляет один процент населения, в Кыргызстане таких больных не менее 100 тысяч человек. Конечно, не все постоянно страдают ею, но пароксизмы (внезапно возникающие и также внезапно прекращающиеся приступы нарушения сердечного ритма) бывают у такого количества кыргызстанцев, многие из которых никогда даже не жаловались на боли в сердце или на учащенное сердцебиение. Но длительно существующая фибрилляция предсердий приводит к электрическому и структурному ремоделированию предсердий, которое в дальнейшем способствует поддержанию самой аритмии. Отсюда известное выражение: "фибрилляция предсердий порождает фибрилляцию предсердий".

Последние рекомендации в отношении мерцательной аритмии изменились. Если раньше считалось, что надо лечить тех, у кого есть симптомы, то есть пароксизмы, то сейчас считается, что чем раньше начать лечение, тем лучше будет прогноз. Безусловно, к оперативному лечению каждого человека надо подходить индивидуально, с учетом факторов, которые вызвали нарушения сердечного ритма. Например, человек в гостях перебрал лишнего, из-за чего нарушился "сердечный метроном". В таком случае при исключении подобных нагрузок нормальный ритм восстановится.

Курбанбек Абдишукурович, есть какие-то предвестники аритмии, как ее "поймать"?

- Можно определить по пульсу, который должен быть равномерным. Если идут скачки, пульс то ускоряется, то замедляется, тогда надо снимать кардиограмму. Как показывают новые исследования, после необъяснимой потери сознания может потребоваться длительное мониторирование ЭКГ - от нескольких суток до нескольких недель, а в отдельных случаях и более длительное наблюдение. За это время выявляется много нарушений ритма, которые могли привести к потере сознания. Если человек просыпается, как правило, под утро (когда меняются парасимпатическая и симпатическая нервные системы) с учащенным сердцебиением (тахикардией), то непременно надо показаться кардиологу.

Человек должен прислушиваться к своему сердцу. Если оно бьется как-то неправильно и непривычно, вдруг неожиданно "побежало", или возникают какие-то паузы в сокращении, сбои, то это может свидетельствовать об аритмии. И в этом случае тоже нужно не ждать, что все само собой пройдет. Вообще порекомендовал бы, в том числе и здоровому человеку, обследоваться на предмет сердечных патологий раз в год - пройти ЭКГ и УЗИ сердца. Дело в том, что есть большое количество состояний, которые не вызывают у человека никаких симптомов и никак не чувствуются. Но при обследовании эти патологии выявляются, пока они еще не стали проблемой.

Сейчас есть еще различные гаджеты, часы, пульсоксиметры, которые фиксируют частоту сердечных сокращений. У нас есть новая, своя собственная отечественная разработка для определения нарушений ритма. Производство устройства, правда, заказываем, пока в Китае. Изюминка устройства в том, что оно персональное. Прикрепив устройство в области сердца, человек на своем телефоне увидит показания пульса и даже кардиограммы, которые он может при необходимости отправить своему лечащему врачу.

Особенность устройства еще и в том, что у него есть акселерометр, который сравнивает частоту нагрузки с частотой сердечных сокращений. Например, есть люди, которые много двигаются и, казалось бы, нагрузка на сердце увеличивается, но его работа не ускоряется. Отсутствие адекватного увеличения частоты сердечных сокращений при физической нагрузке может свидетельствовать о хронотропной некомпетентности или других нарушениях регуляции сердечного ритма. У устройства много и других функций, чувствительность алгоритмов аппарата очень высокая.

Что является причиной аритмии?

- Аритмии делятся на врожденные и приобретенные. Врожденные нарушения ритма бывают разные. При некоторых из них делается аблация сердца, то есть точечно устраняются участки сердечной ткани, генерирующие патологические электрические импульсы, чтобы прервать их проведение и восстановить нормальный ритм сердца. Но существуют и наследственные заболевания электрической системы сердца, при которых подход к лечению другой.

Остальные аритмии приобретаются нами уже в ходе жизни под влиянием совокупности факторов, среди которых перенесенные вирусные заболевания, малоподвижный образ жизни, избыточная масса тела, вредные привычки, развитие хронических заболеваний эндокринной системы, почек, легких, возраст. Они накапливаются и приводят к тому, что ресурс сердца в какой-то момент не выдерживает их воздействия, и возникает патология сердечного ритма.

Новое исследование, которое вышло в этом году, показало, что при соразмерной нагрузке на сердце можно предотвратить аритмию. Поэтому я порекомендовал бы всем вашим читателям, чтобы они занимались физкультурой, больше двигались. Здоровый образ жизни, поверьте, здорово помогает.

Какой ваш опыт лечения аритмий? Какие методы для этого применяются в нашей стране? Можно ли говорить об определенном авторском подходе?

- Хотел бы прежде всего отметить, что чем дольше человек затягивает визит к врачу и лечение аритмии, тем выше риск появления новых проблем. Лечить аритмию нужно сразу, как только она стала проблемой, без ожидания, что она сама пройдет. К сожалению, не пройдет, а наоборот, со временем станет только хуже. Тем более в нашей стране используются современные методы ее лечения. При многих видах тахиаритмий катетерная аблация позволяет устранить механизм аритмии с очень высокой эффективностью, а при некоторых нарушениях ритма фактически является радикальным методом лечения. Поэтому людям надо бояться жить с аритмией, а не бояться лечить ее.

Этой осенью, например, мы планируем запустить новейшую современную систему ЭФИ и тредонавигацию. Эта система дает улучшенную визуализацию очагов аритмии. Зайдя внутрь сердца, мы можем, касаясь его стенок, построить внутреннюю полость трехмерной модели сердца на компьютере. И компьютер автоматически до миллиметра высчитывает ход аритмии, как она идет, откуда начинается, куда направляется. Эта процедура проводится без рентгеновского облучения. Снижается рентген-нагрузка на врача и на пациента.

Мы начали применять такой современный метод при лечении аритмии, как электропорация. В отличие от традиционных методов - радиочастотной или криоаблации, где ткань нагревают или замораживают, при электропорации в очаге аритмии используются ультракороткие импульсы высокого напряжения, которые длятся сотые и тысячные доли секунды. Электрические импульсы вызывают необратимую электропорацию клеток миокарда в необходимой зоне. Одно из преимуществ метода - высокая тканевая селективность и снижение риска повреждения окружающих структур по сравнению с термическими методами.

Сегодня электропорация наиболее широко применяется при фибрилляции предсердий, однако возможности этой технологии активно расширяются. Мы уже имеем собственный опыт ее применения и при других сложных аритмиях, в том числе у детей. У наших пациентов с тахикардией после процедуры в течение нескольких месяцев не было ни одной аритмии, хотя раньше они частенько попадали в реанимацию. Кстати, этот метод мы начали применять первыми в Центральной Азии.

А что касается авторского подхода, то я один из пионеров в этой области, в частности, по физиологической стимуляции. В 2019 году я выступал на конгрессе в США, который был посвящён лечению аритмий, артериальной гипертензии, превентивной кардиологии и структурным заболеваниям сердца, где презентовал свой метод. Не скрою, были скептики, которые усомнились в его эффективности. Но время и практика подтвердили обратное. Сейчас это уже международное направление. Современные международные рекомендации рассматривают стимуляцию проводящей системы сердца - пучка Гиса или области левой ножки - как один из вариантов физиологической стимуляции у определенных групп пациентов.

Метод физиологической стимуляции рекомендуется пациентам, которым показана постоянная стимуляция сердца. Он, как уже доказано, улучшает, образно говоря, насосную функцию сердца. Синхронное сокращение позволяет желудочкам эффективнее выбрасывать кровь. Метод также снижает риск многих осложнений.

Чем ваш метод отличается от обычной стимуляции?

- При обычной стимуляции, когда мы устанавливаем стимулятор в верхушку правого желудочка, здоровое сердце быстро перестраивается к новому очагу импульса, и у людей не возникает проблем. Но если у человека больное сердце, низкая фракция выброса или есть блокада, то обычная стимуляция не подойдет, она только усугубит его состояние. У пациента из-за того, что стимулятор установлен не в том месте, возникает асинхрония (разлад) сокращения стенок желудочков. Что приводит, наоборот, к снижению фракции выброса крови, у человека появляется одышка. У таких пациентов он должен быть установлен в области левой ножки пучка Гиса. Так импульс идёт по самому быстрому и физиологичному пути, обеспечивая синхронное возбуждение всех участков желудочка.

За рубежом тоже появляются новые методы, перенимаете опыт? С коллегами из каких стран сотрудничаете?

- Технологии лечения аритмии действительно меняются с каждым годом. Обмениваемся опытом с аритмологами Европы, Китая, США, Республики Корея, куда вскоре поеду на конгресс, у меня запланированы там четыре доклада по новым технологиям.

Первый аппарат для проведения электропорации мы получили от китайской компании. Они первыми в мире применили точечную электропорацию. И мы сразу этот аппарат получили. Мы напрямую сотрудничаем с клиникой "Фувай" в Пекине, которая считается одним из мировых лидеров в диагностике и лечении заболеваний сердца, а также в исследованиях сердечно-сосудистой системы, в том числе аритмий. Постоянно контактируем с большим профессионалом в этой области, профессором Ян Яо, президентом Азиатского кардиоаритмологического общества, директором Центра сердечной аритмии Национального центра кардиоваскулярных болезней. У них есть чему поучиться.

Я являюсь уже семь лет членом китайской Ассоциации аритмологов и тоже делюсь с коллегами своим опытом. У нас есть еще новая методика, которая интересна для Китая и других стран – кардионейроаблация. Она позволяет у тщательно отобранных пациентов уменьшить патологически выраженное парасимпатическое влияние на сердце и в некоторых случаях избежать имплантации постоянного кардиостимулятора.

Сколько операций вы проводите ежегодно?

- Не менее семисот, в том числе далеко не рядовых и успешных. Поэтому, как я уже сказал в начале интервью: людям надо бояться жить с аритмией, а не бояться лечить ее.