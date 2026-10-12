Таможенные поступления в Кыргызстане за пять лет выросли в 7,4 раза

В Кыргызстане поступления таможенных платежей в государственный бюджет увеличились с 21,3 млрд сомов в 2020 году до 158 млрд сомов в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы (ГТС) по итогам международного форума, состоявшегося 12 октября в Бишкеке.

Международный форум "Современная таможня: цифровая трансформация, международное сотрудничество и партнерство с бизнесом" собрал представителей государственных органов, международных организаций и деловых кругов.

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Иэн Сондерс, первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Данияр Амангельдиев, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, руководители таможенных служб стран ОТГ, представители бизнеса и участники внешнеэкономической деятельности.

На форуме обсудили развитие международной торговли, цифровизацию таможенных процедур, совершенствование администрирования и дальнейшую модернизацию таможенной системы Кыргызстана.

По данным ГТС, рост таможенных поступлений сопровождался увеличением объемов внешней торговли и грузоперевозок. Количество грузовых транспортных средств выросло с 70 тысяч в 2020 году до 388 тысяч в 2025 году, а масса перевозимых грузов увеличилась с 800 тысяч до 3,5 млн тонн.

В последние шесть лет в стране проводится комплексная модернизация таможенного администрирования. Она направлена на повышение собираемости платежей, упрощение внешнеторговых процедур, развитие инфраструктуры и внедрение цифровых технологий.

Основные направления реформ были определены Концепцией развития таможенной службы на 2022–2025 годы. Дальнейшие преобразования предусмотрены концепцией на 2026–2030 годы.

Отдельное внимание участники форума уделили внедрению механизма "Единое окно", цифровизации разрешительных процедур, развитию электронных сервисов, платежных решений и таможенно-логистической инфраструктуры.

Представители бизнеса представили проекты в сфере электронной коммерции, логистики и цифровых услуг.

По итогам форума участники обозначили направления дальнейшего сотрудничества государства и бизнеса. Среди основных задач названы упрощение внешнеторговых процедур, сокращение издержек предпринимателей, повышение эффективности таможенного администрирования и создание условий для роста товарооборота.