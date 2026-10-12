Билеты на Шакиру в рассрочку от O!Bank или с кешбэком 5% в "Мой O!"

Шакира впервые выступит в Центральной Азии – и сразу в Бишкеке!

У поклонников мировой звезды появилась возможность услышать любимые хиты вживую. Такой концерт – редкое событие, которое нельзя пропустить.

А с O!Bank попасть на концерт ещё проще: покупайте билеты в рассрочку без переплат или оплачивайте их через приложение "Мой O!" на любом ресурсе и получайте кешбэк 5%.

Два выгодных способа купить билет:

Оформите рассрочку от O!Bank. Например, билет стоимостью 27 000 сомов при рассрочке на 6 месяцев обойдётся в 4 500 сомов в месяц. За билет стоимостью 40 000 сомов ежемесячный платёж составит 6 666 сомов. При полной оплате билета через "Мой О!" вы получите 5% от его стоимости О!Бонусами. Их можно использовать для оплаты мобильной связи, интернета и других услуг в приложении.

Как купить билет:

Откройте приложение "Мой О!". Перейдите в O!Market и выберите раздел "Билет на концерт Шакиры". Выберите категорию билета и удобный способ оплаты: в рассрочку от O!Bank или полную оплату с кешбэком 5%.

Не упустите возможность стать частью большого музыкального события в Бишкеке!

Официальные партнеры: O!Bank и Мобильный оператор О!.

Услуга предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лицензия НБКР №2021030817, №3022030817 от 03.08.2017 г.

ОАО "О!Банк". Лицензия НБКР №044 от 17.09.2024 года.