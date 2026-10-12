Билеты на Шакиру в рассрочку от O!Bank или с кешбэком 5% в "Мой O!"

Шакира впервые выступит в Центральной Азии – и сразу в Бишкеке!
У поклонников мировой звезды появилась возможность услышать любимые хиты вживую. Такой концерт – редкое событие, которое нельзя пропустить.
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