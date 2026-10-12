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"Месть за фильм о Ташиевых": Анарбек Катаганов прокомментировал свой арест

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Политический деятель и автор резонансного расследования "Нефть для своих: как разорили Кыргызнефтегаз" Анарбек Катаганов прокомментировал свой недавний арест. По его словам, уголовное дело и взятие под стражу - это спланированная акция давления из-за фильма о коррупционных схемах, в которых фигурируют родственники экс-председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева. Об этом он заявил в интервью журналистке Айзирек Дыйканбаевой, опубликованном на его странице в Facebook.

"Я был арестован по жалобе бывшего начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова, но чтобы понять подоплеку, нужно вернуться в 2015 год. Тогда на меня завели дело, закрыли в СИЗО на три месяца, но затем полностью оправдали.

Так вот, спустя 11 лет, ко мне в Бишкеке подходит человек, который тогда писал на меня заявление, и предлагает мириться. На мой вопрос он честно ответил, что был лишь исполнителем, а заказчика знает генерал Курманкулов, и предложил ему позвонить. Я набрал его напрямую, чтобы просто спросить, кто стоял за подставой 2015 года. В ответ услышал брань, его супруга бросила трубку, а уже через три часа к моему офису приехали силовики. Курманкулов заявил в милицию, будто я угрожал убийством ему и его семье, и меня за эту ерунду закрыли на месяц. За звонок не сажают, но Курманкулову нужно было его зафиксировать. У него много друзей-генералов, и он сразу начал поднимать знакомых в МВД со словами, что я хочу убить его и его родственников. Силовики и суды просто выполняли его просьбу, несмотря на то, что никакого состава преступления не было.

Вся эта история - спланированная провокация и прямая реакция семьи Ташиевых. С момента выхода расследования о ситуации в ОАО "Кыргызнефтегаз" мне постоянно поступали угрозы. Куда бы я ни пошел, везде звучали претензии: "Зачем ты снимал про Ташиева?" В этом году во время поездки в Джалал-Абад меня и вовсе угрожали убить, прямо заявляя: "Ты просто утром не проснешься". Меня попытались сломать через грязную подставу со старым делом 2015 года и 1,5-минутным звонком генералу Самату Курманкулову, которого использовали вслепую. Силовики сработали по ложному доносу мгновенно. Главная цель этих провокаций - очернить меня и отомстить за фильм", - рассказал Анарбек Катаганов.


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URL: https://www.vb.kg/462249
Теги:
Камчыбек Ташиев, коррупция, Арест, фильм
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