Страховка в поездку: зачем нужен полис ВЗР и как оформить его за пару минут

Перед путешествием мы привыкли бронировать отели, покупать билеты и строить маршруты. Однако за границей даже банальный визит к врачу или задержка рейса могут обернуться серьезными расходами.
Предусмотреть эти риски помогает полис страхования выезжающих за рубеж (ВЗР), который теперь можно быстро оформить прямо в приложении MBANK.
Страховка обеспечивает финансовую защиту во время поездки. В базовое покрытие обычно входят:
Также можно добавить защиту багажа (на случай утери или задержки) и страховку от отмены либо задержки рейса. Вы сами определяете набор нужных опций.
В MBANK доступно три тарифа: Стандарт, Голд и Премиум, которые различаются суммой покрытия и набором рисков. Оформление занимает пару минут:
Полис ВЗР это такая же важная деталь подготовки к поездке, как билет или бронь отеля. Защитите себя от неожиданных трат заранее!
Лицензия №014 НБ КР