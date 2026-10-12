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Страховка в поездку: зачем нужен полис ВЗР и как оформить его за пару минут

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Перед путешествием мы привыкли бронировать отели, покупать билеты и строить маршруты. Однако за границей даже банальный визит к врачу или задержка рейса могут обернуться серьезными расходами.

Предусмотреть эти риски помогает полис страхования выезжающих за рубеж (ВЗР), который теперь можно быстро оформить прямо в приложении MBANK.

Что такое страховка ВЗР и зачем она нужна

Страховка обеспечивает финансовую защиту во время поездки. В базовое покрытие обычно входят:

  1. Экстренная медицинская и стоматологическая помощь;
  2. Медицинская эвакуация;
  3. Репатриация (возвращение на родину)

Также можно добавить защиту багажа (на случай утери или задержки) и страховку от отмены либо задержки рейса. Вы сами определяете набор нужных опций.

Как быстро оформить страховку онлайн

В MBANK доступно три тарифа: Стандарт, Голд и Премиум, которые различаются суммой покрытия и набором рисков. Оформление занимает пару минут:

  1. Откройте приложение MBANK;
  2. Перейдите в сервисы, выберите "Страховка", затем "найдите "Страхование выезжающих за рубеж";
  3. Нажмите на "Оформить страховку" и ознакомьтесь с условиями
  4. Укажите данные поездки – тип поездки, страну, вид отдыха и т.д.
  5. Выберите подходящий тип защиты (медицинская помощь, защита багажа или задержка/отмена рейса);
  6. Введите свои данные;
  7. Готово! Ваш полис оформлен.

Полис ВЗР это такая же важная деталь подготовки к поездке, как билет или бронь отеля. Защитите себя от неожиданных трат заранее!

MBANK – первый цифровой!

Лицензия №014 НБ КР


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URL: https://www.vb.kg/462250
Теги:
PR, страхование, банковский сектор
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