Нокаут на корте и дуэль с Алькарасом: чем известен бельгиец Зизу Бергс

Бельгийский теннисист Зизу Бергс, которому предстоит матч против испанца Карлоса Алькараса на турнире Shanghai Masters, ранее привлекал к себе внимание из-за резонансного инцидента на корте.

Инцидент произошёл в феврале 2024 года во время квалификационного матча Кубка Дэвиса между сборными Бельгии и Чили. В третьем сете Бергс сделал брейк и повёл со счётом 6:5. Эмоционально празднуя выигранный гейм, бельгиец побежал к своей скамейке и случайно задел плечом проходившего мимо чилийца Кристиана Гарина.

От сильного удара Гарин упал на корт и был вынужден вызвать медицинскую бригаду. По словам врача чилийской сборной Алехандро Орисолы, спортсмен получил удар в область глаза, вызвавший отёк, тошноту, головную боль и временные проблемы со зрением, из-за чего продолжить встречу он не смог.

За произошедший эпизод Бергс получил предупреждение от судьи, а сама ситуация вызвала бурные дискуссии в теннисном сообществе.

Теперь бельгиец вновь находится под пристальным вниманием перед противостоянием с Карлосом Алькарасом. Испанский теннисист ранее успешно стартовал на турнире в Шанхае, уверенно обыграв аргентинца Хуана Мануэля Серундоло в двух сетах. Зизу Бергс, в свою очередь, продолжает подниматься в мировом рейтинге и стремится закрепить свои позиции в туре.

Предстоящий матч обещает быть ярким не только с точки зрения спортивной борьбы, но и с учётом бэкграунда бельгийского теннисиста.