Не только "апашки" и "аташки": как правильно писать о пожилых людях в КР

Старение населения Кыргызстана затрагивает не только пенсионное обеспечение и здравоохранение, но и рынок труда, образование, цифровизацию, городскую инфраструктуру и общественные отношения. При этом в средствах массовой информации пожилых людей нередко представляют исключительно через болезни, одиночество и потребность в помощи.

О том, почему журналистам необходимо менять подход к освещению этих вопросов, рассказала директор "Ресурсного центра для пожилых" Светлана Баштовенко в ходе тренинга для журналистов, посвящённого теме старения населения и преодоления возрастных стереотипов.

Своё выступление она начала с интерактивного опроса, предложив участникам определить, в каком возрасте, по их мнению, начинается старость. Ответы оказались разными. Одни называли 65 лет, ориентируясь на пенсионный возраст, другие считали такой границей 70 лет. Были и те, кто отметил, что старость невозможно определить исключительно количеством прожитых лет.

По словам Баштовенко, подобные различия показывают, насколько субъективным остаётся восприятие возраста. На него влияют личный опыт, семейные обстоятельства и общественные стереотипы.

Эксперт обратила внимание на то, что в журналистских публикациях пожилых людей часто изображают больными, беспомощными и постоянно нуждающимися в поддержке. В результате формируется одностороннее представление о старшем поколении, хотя жизненные обстоятельства, интересы и возможности людей могут существенно различаться.

Отдельно она остановилась на употреблении обращений "апашка" и "аташка". По её мнению, даже доброжелательные на первый взгляд формулировки требуют внимательного отношения к контексту и предпочтениям самого человека.

Баштовенко предложила участникам назвать темы, которые, по их мнению, больше всего интересуют пожилых кыргызстанцев. Среди ответов прозвучали повышение пенсий, стоимость лекарств и продуктов питания. Однако, как отметила эксперт, интересы людей старшего возраста не ограничиваются материальными вопросами.

По её словам, исследования "Ресурсного центра для пожилых" показывают значимость вопросов долголетия. Вместе с тем важной социальной проблемой остаётся одиночество.

Одна из участниц тренинга обратила внимание на то, что некоторым пожилым людям не хватает общения. Им бывает не с кем встретиться, поговорить, выпить чаю или прогуляться. По мере сокращения круга знакомых человек может всё больше времени проводить дома.

Эксперт подчеркнула, что такие истории необходимо освещать, но при этом нельзя автоматически переносить обстоятельства отдельных людей на всё старшее поколение.

Говоря об изменении потребностей пожилых граждан, Баштовенко вспомнила исследования, которые организация проводила начиная с 1998 года. По её словам, тогда одной из наиболее острых проблем была нехватка продуктов питания. Позднее на первый план вышло одиночество, а сегодня особое значение приобретают вопросы здоровья.

Она отметила, что общественные приоритеты постоянно меняются, поэтому журналистам важно следить за этими процессами и своевременно поднимать темы, которые действительно волнуют людей.

При этом старение населения, по её мнению, необходимо рассматривать комплексно. Оно связано с экономикой, занятостью, здравоохранением, социальной защитой, технологиями, образованием, семейными отношениями и развитием городской среды.

Практическая часть тренинга включала интерактивную викторину, в ходе которой журналисты отвечали на вопросы о старении, возрастных стереотипах и профессиональной этике.

Другой вопрос был посвящён влиянию старения населения на общество. Баштовенко подчеркнула, что этот процесс затрагивает не только пенсионную систему или медицину, но и экономику, рынок труда, здравоохранение и городскую инфраструктуру.

Участники также обсудили, можно ли считать пожилых людей однородной социальной группой. Эксперт отметила, что у каждого человека собственный жизненный опыт, потребности и возможности, поэтому объединять всех людей старшего возраста одинаковыми характеристиками некорректно.

Одной из центральных тем тренинга стал эйджизм - дискриминация по возрасту.

Чтобы показать, как возрастные стереотипы проявляются в журналистике, Баштовенко предложила участникам сравнить несколько заголовков: "Беспомощные старики ждут помощи", "Несмотря на возраст, она работает" и "В 72 года открыла бизнес. История предпринимательницы".

Наиболее корректным был признан последний вариант.

Эксперт объяснила, что выражение "несмотря на возраст" уже предполагает существование препятствия, которое человек якобы преодолел. Подобная формулировка представляет работу, предпринимательство или другую деятельность в пожилом возрасте как нечто исключительное.

Между тем возраст сам по себе не должен автоматически рассматриваться как ограничение возможностей человека.

Баштовенко призвала журналистов внимательнее относиться к таким выражениям не только в заголовках, но и в самих публикациях.

Она призвала журналистов задумываться о том, как человек воспримет материал о себе, не создаёт ли публикация унизительный образ и соответствует ли изложенная история действительности.

При этом эксперт подчеркнула, что пожилые люди могут быть профессионалами, предпринимателями, наставниками, волонтёрами и пользователями современных технологий. Их нельзя представлять исключительно получателями социальной помощи.

В то же время наличие проблем со здоровьем или потребность в поддержке не должны становиться основанием для обесценивания человека. Важно показывать разные стороны жизни, не заменяя один стереотип другим.

Отдельное внимание на тренинге уделили демографическим изменениям в Кыргызстане.

Баштовенко сообщила, что численность людей старше трудоспособного возраста в стране ежегодно увеличивается. По приведённым ею данным Национального статистического комитета, за последние пять лет количество пожилых граждан выросло более чем на 146 тысяч человек, или на 25 процентов.

На начало 2026 года, согласно озвученной статистике, в Кыргызстане насчитывалось 737 тысяч человек старше трудоспособного возраста. Это около 10 процентов общей численности населения.

По словам эксперта, увеличение этой категории связано в том числе с выходом на пенсию представителей поколений 1960-х годов рождения, которые по численности превосходят предыдущие поколения.

Она также затронула международные подходы к оценке демографического старения, подчеркнув необходимость внимательно относиться к статистическим показателям и возрастным категориям.

Баштовенко отметила, что журналистам недостаточно просто сообщать об увеличении численности пожилых людей. Необходимо объяснять, какие изменения происходят в обществе, как они отражаются на рынке труда, медицинском обслуживании, социальной защите и повседневной жизни граждан.

По её мнению, особого внимания заслуживают темы, которые пока недостаточно представлены в информационном пространстве Кыргызстана.

Среди них - цифровое неравенство, доступность городской инфраструктуры для людей разных возрастов, трудоустройство после 60 лет, здоровое старение, образование и волонтёрство.

Эксперт отдельно остановилась на распространённом представлении о том, что пожилые люди не способны осваивать современные технологии.

По мнению Баштовенко, журналистам стоит изучать, насколько доступны пожилым людям государственные электронные услуги, мобильные приложения и образовательные программы, а также с какими трудностями они сталкиваются.

Особенно мало, как отметила эксперт, средства массовой информации рассказывают о волонтёрской деятельности старшего поколения.

По её словам, в Кыргызстане есть волонтёры в возрасте 90 и 92 лет, которые продолжают помогать другим. Кроме того, действуют группы самопомощи, участники которых поддерживают друг друга и оказывают содействие пожилым гражданам.

Баштовенко считает, что подобные инициативы заслуживают отдельного внимания, поскольку показывают участие пожилых людей в общественной жизни и их вклад в решение социальных вопросов.

В ходе практического занятия участники также познакомились с принципом подготовки журналистского материала, при котором сначала определяется герой, затем выявляются проблема и её причины, собираются данные и рассматриваются возможные решения.

В завершение тренинга она задала участникам вопрос о том, какую историю о собственном старении они хотели бы прочитать.

Этот вопрос стал поводом задуматься о том, насколько важно видеть за возрастом конкретного человека, его жизненный опыт, интересы и решения.

Главная мысль выступления заключалась в том, что старение не следует представлять исключительно как утрату возможностей, а пожилых людей как однородную группу, нуждающуюся в помощи.