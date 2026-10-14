900 погибших за год: МВД предлагает план по спасению жизней на дорогах КР

В Кыргызстане за 2025 год в дорожно-транспортных происшествиях погибли 900 человек, ещё более 12 тысяч получили травмы. На фоне роста аварийности Министерство внутренних дел вынесло на общественное обсуждение проект Программы безопасности дорожного движения на 2027–2030 годы.

По данным МВД, за год в стране зарегистрировали 8456 ДТП. По сравнению с 2024 годом число аварий увеличилось на 18,8%, погибших - на 21,1%, пострадавших - на 15,9%.

За этими цифрами - не только статистика, но и вопрос о том, насколько безопасны дороги для водителей, пассажиров и пешеходов и какие меры действительно помогут сократить число трагедий.

Почему происходят аварии

Среди основных причин ДТП МВД называет превышение скорости, выезд на встречную полосу, неправильные манёвры, управление транспортом в состоянии опьянения, а также несоблюдение дорожных знаков и правил проезда перекрёстков и пешеходных переходов.

Ведомство обращает внимание и на другие факторы риска: увеличение количества автомобилей и объёмов перевозок, недостаточное освещение дорог, несоответствие отдельных участков требованиям безопасности. Дополнительную нагрузку создаёт рост числа мопедов, скутеров, мотоциклов и других средств индивидуальной мобильности.

Что изменится по новой программе

Проект предусматривает девять направлений работы. Среди них - устранение аварийно-опасных участков, совершенствование подготовки водителей и системы экзаменов, развитие автоматизированного контроля за соблюдением правил и улучшение сбора и анализа данных о ДТП.

Отдельное внимание планируется уделить оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. В дорожно-транспортных происшествиях значение имеет не только предотвращение столкновения, но и то, насколько быстро человек получает необходимую помощь.

В числе предлагаемых мер - обустройство безопасных пешеходных переходов, улучшение освещения, установка ограждений, развитие велосипедной инфраструктуры и внедрение интеллектуальных транспортных систем.

Особую защиту программа предусматривает для наиболее уязвимых участников дорожного движения: пешеходов, детей, велосипедистов, пользователей средств индивидуальной мобильности и пассажиров общественного транспорта.

Что будет с действующей стратегией

Проект разработан в рамках плана реализации Национальной программы развития Кыргызстана до 2030 года, утверждённого распоряжением Кабинета министров от 27 января 2026 года № 39-р.

После принятия новой программы МВД предлагает признать утратившим силу постановление Кабмина от 6 февраля 2023 года № 50, которым была утверждена Национальная стратегия безопасности дорожного движения на 2023–2027 годы. План реализации прежней стратегии, утверждённый распоряжением от 25 октября 2023 года № 655-р, предлагается отменить после подведения итогов за 2026 год.

Пока документ вынесен на общественное обсуждение. Его цель - снизить количество аварий, погибших и пострадавших. Важным показателем эффективности станет то, удастся ли превратить предусмотренные меры в реальные изменения на дорогах Кыргызстана.