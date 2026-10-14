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Детям с тяжёлым аутизмом больше не потребуется повторная МСЭК до 18 лет

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В Кыргызстане детям с тяжёлой степенью расстройств аутистического спектра инвалидность теперь устанавливают до 18 лет без повторного освидетельствования. Об этом сообщили представители Министерства труда, социального обеспечения и миграции на пресс-конференции.

Согласно изменениям, при первичном прохождении медико-социальной экспертизы (МСЭК) детям с тяжёлой степенью расстройств аутистического спектра инвалидность устанавливается до совершеннолетия.

Для детей с лёгкой степенью расстройств аутистического спектра срок установления инвалидности составляет пять лет.

После достижения 18 лет группа инвалидности определяется в зависимости от степени тяжести расстройств.

Как отметили в министерстве, изменения внесены в рамках совершенствования порядка проведения медико-социальной экспертизы для отдельных категорий детей.


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URL: https://www.vb.kg/462305
Теги:
дети, Кыргызстан, ЛОВЗ, Минтруда
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