Футболист сборной Кыргызстана Эрбол Атабаев перешел в хорватский Локомотив

Полузащитник национальной сборной Кыргызстана Эрбол Атабаев продолжит карьеру в чемпионате Хорватии. 25-летний футболист покинул "Мурас Юнайтед" и стал игроком загребского "Локомотива". Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз.

Подробности соглашения между клубами пока не раскрываются. По информации специализированного портала Transfermarkt, рыночная стоимость кыргызстанского футболиста составляет около 500 тысяч евро.

Атабаев имеет опыт подготовки в европейском футболе. В десятилетнем возрасте он прошел отбор в академию испанской "Барселоны", где оказался среди лучших кандидатов из более чем 300 претендентов. Он стал первым ребенком из Центральной Азии, зачисленным в академию каталонского клуба.

Новая команда кыргызстанца выступает в высшем дивизионе чемпионата Хорватии - SuperSport HNL, где регулярно встречается с ведущими клубами страны.

Переход в загребский "Локомотив" станет для Атабаева новым этапом профессиональной карьеры и даст возможность получить дополнительный опыт выступлений в европейском футболе.

Для кыргызстанского футбола этот трансфер также имеет значение, поскольку расширяет представительство игроков национальной сборной в зарубежных чемпионатах.