Баштовенко: За 35 лет мы создали новые формы поддержки пожилых людей в КР

"Ресурсный центр для пожилых" готовится отметить 35-летие. За эти годы организация реализовала множество инициатив, направленных на поддержку пожилых людей и расширение их участия в общественной жизни. Однако директор центра Светлана Баштовенко признаётся, что особенно дорожит одним небольшим проектом, который помог изменить повседневную жизнь людей, нуждавшихся в помощи.

В преддверии юбилея директор "Ресурсного центра для пожилых" Светлана Баштовенко рассказала VB.KG о результатах многолетней работы организации, развитии инициатив для пожилых людей и задачах, которые ещё предстоит решить.

По её словам, 21 октября центру исполнится 35 лет. За это время организация прошла через множество трудностей, накопила практический опыт и разработала модели поддержки, которые впоследствии получили распространение в регионах Кыргызстана.

Одним из значимых результатов Баштовенко назвала создание групп самопомощи. Их участники не только поддерживают друг друга, но и приобретают новые знания и навыки, позволяющие активнее участвовать в общественной жизни.

"Это большая школа позади. Трудности, проблемы, их решения. Но результатом может явиться создание модели групп самопомощи. Люди не только помогали себе сами, но и повышали свой собственный потенциал", - рассказала она.

Среди других достижений директор отметила создание общественных советов, общественно-профилактических центров и работу с судами аксакалов. По её словам, модель общественно-профилактических центров первоначально внедрялась в Балыкчы, а затем получила распространение по стране.

Отдельным направлением стало привлечение пожилых специалистов к общественно полезной деятельности. В частности, организация разработала модель работы парамедиков, позволяющую людям с медицинским образованием продолжать применять профессиональные знания после выхода на пенсию.

Как пояснила Баштовенко, такой опыт особенно востребован при проведении профилактических мероприятий, информировании населения о вакцинации и решении вопросов общественного здоровья.

При этом одним из самых дорогих для себя проектов руководитель назвала "Тёплый дом", реализованный в Иссык-Кульской области.

"Это был небольшой проект, не требовавший значительных финансовых затрат. Мы назвали его "Тёплый дом"", - рассказала Светлана Баштовенко.

Инициатива была направлена на помощь пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Участники проекта приводили в порядок их жильё, обеспечивали необходимыми вещами и продуктами, а главное - уделяли время общению.

"Мы собрали пожилых людей, которые нуждались в нашей помощи. Мы очищали их дома, мы одевали их, мы кормили, мы общались с ними. И вот такое удовлетворение было, когда привели всё в порядок, поговорили с пожилыми людьми, которые смотрели на нас уже другими глазами", - вспоминает руководитель фонда.

Первый этап проекта продолжался полгода. В дальнейшем аналогичные инициативы также реализовывались в течение шестимесячных периодов. За это время участники успевали привести жильё в порядок, заменить изношенные вещи и обеспечить людей необходимыми предметами быта.

Важной особенностью "Тёплого дома" стало участие молодёжи. По словам руководителя, к работе привлекалось большое количество молодых добровольцев, благодаря чему проект объединял представителей разных поколений.

Помимо практической помощи, центр продолжает работу с государственными структурами. В частности, сегодня организация проводит мероприятие по повышению потенциала государственных служащих Чуйской области.

Участники обучения знакомятся с подходами к реализации политики в отношении старения населения на местном уровне. Основная задача - помочь представителям государственных органов учитывать потребности пожилых людей не только в обсуждениях, но и при разработке конкретных планов.

"Для нас это очень важно, потому что мы всегда только говорим, а в планы не включаем. Нам бы очень хотелось, чтобы сегодняшние материалы и эксперты помогли нашим участникам быть более дружелюбными к пожилым людям, более внимательными и открытыми", - отметила директор.

Говоря о дальнейших планах, Баштовенко подчеркнула необходимость продвижения вопросов старения населения на национальном и международном уровнях.

Одной из приоритетных задач она назвала принятие стратегической программы активного долголетия, которая, по её мнению, позволит шире использовать знания, опыт и профессиональный потенциал пожилых людей.

"Это раскроет потенциал огромного количества пожилых людей в нашей стране", - подчеркнула Баштовенко.