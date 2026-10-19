Гарри Кейн обошёл Ламина Ямаля и стал фаворитом на "Золотой мяч - 2026"

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн возглавил список претендентов на "Золотой мяч" 2026 года по версии британских букмекеров, вырвавшись вперёд и сместив вингера "Барселоны" Ламина Ямаля.

Как сообщает OLBG, за несколько дней до торжественной церемонии награждения букмекерские расклады существенно изменились. Если ещё две недели назад фаворитом считался 19-летний испанец, то теперь ставки на победу Кейна принимаются с коэффициентом 1,50 против 3,00 у Ямаля.

Главным козырем английского форварда стала феноменальная результативность в сезоне 2025/26. За "Баварию" Кейн забил 61 гол в 51 матче, оформив с клубом "золотой дубль" - победы в Бундеслиге и Кубке Германии. Кроме того, нападающий завоевал трофей Герда Мюллера как лучший бомбардир года, а на чемпионате мира - 2026 отметился шестью мячами и дошёл со сборной Англии до полуфинала.

Резкая смена букмекерских котировок связана исключительно со сдвигом экспертных ожиданий, а не с новыми матчами: голосование спортивных журналистов официально завершилось ещё 28 сентября.

Несмотря на преимущество Кейна в прогнозах, Ламин Ямаль также сохраняет шансы на трофей. Имя обладателя главной индивидуальной награды мирового футбола станет известно на официальной церемонии вручения "Золотого мяча" в Лондоне.