О чем США и Центральная Азия договорились в Самарканде

В Самарканде состоялась министерская встреча формата "С5+1" с участием глав внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также государственного секретаря США Марко Рубио. Событие зафиксировало очевидный тренд: в повестке диалога США и региона наряду с традиционными вопросами безопасности все более заметное место занимают экономика, технологии и борьба за редкие металлы.

Ключевой темой переговоров стало стратегическое партнерство по всей производственной цепочке критически важных минералов - от геологоразведки и добычи до глубокой переработки сырья и создания промышленных кластеров. Формула взаимодействия выглядит прагматично: Центральная Азия предлагает богатейшие природные ресурсы, растущие рынки и человеческий капитал, а США - высокие технологии, масштабные инвестиции и предпринимательский опыт.

По итогам встречи участники подписали совместное заявление, определившее более широкий круг экономических и логистических приоритетов. В их числе - развитие Транскаспийского транспортного маршрута, модернизация инфраструктуры, гармонизация таможенных процедур и укрепление промышленной кооперации. Отдельное внимание стороны уделили цифровой экономике, расширению электронной коммерции и инновациям. Практическим мостом между бизнесом и государством должна стать платформа B5+1, призванная упростить выход американских компаний в Центральную Азию и открыть рынок США для предпринимателей региона.

При этом блок безопасности остался важным фундаментом формата. Стороны подтвердили совместную работу по борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью, киберугрозами, а также противодействию незаконному обороту оружия и наркотиков. Параллельно заявлено о расширении образовательных и культурных обменов, поддержке туризма и сохранении культурного наследия.

Диалог "С5+1", действующий с 2015 года, переживает качественную трансформацию. Переговоры в Самарканде показали, что формат окончательно перешел в плоскость крупных экономических проектов - от доступа к сырью до транспортных коридоров и IT-технологий.