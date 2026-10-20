Минтруда выявило пять Instagram-аккаунтов с незаконной рекламой работы

Центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана выявил пять Instagram-аккаунтов, размещавших незаконную рекламу трудоустройства за границей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По результатам мониторинга социальной сети Instagram установлены следующие аккаунты:
- lavorokg
- nurpaiz_job
- siu_visa
- visa_hub.kg
- spekup.kg
По информации Минтруда, указанные страницы рекламировали организованный набор граждан Кыргызстана для работы за рубежом без соответствующих разрешительных документов.
Материалы по выявленным фактам направлены в правоохранительные органы для правовой оценки и принятия мер в соответствии с законодательством.
В ведомстве предупреждают, что обращение к нелегальным посредникам может представлять угрозу для безопасности граждан и привести к мошенничеству.
Кыргызстанцам рекомендуют перед трудоустройством за границей проверять наличие разрешительных документов у агентств. Список организаций, имеющих право заниматься трудоустройством граждан за рубежом, размещён на сайте.
Граждане, пострадавшие от мошеннических действий, могут сообщить об этом по телефону 1899 или электронной почте press@migrant.kg.