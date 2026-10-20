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Минтруда выявило пять Instagram-аккаунтов с незаконной рекламой работы

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- Назгуль Абдыразакова
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Центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана выявил пять Instagram-аккаунтов, размещавших незаконную рекламу трудоустройства за границей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам мониторинга социальной сети Instagram установлены следующие аккаунты:

- lavorokg

- nurpaiz_job

- siu_visa

- visa_hub.kg

- spekup.kg

По информации Минтруда, указанные страницы рекламировали организованный набор граждан Кыргызстана для работы за рубежом без соответствующих разрешительных документов.

Материалы по выявленным фактам направлены в правоохранительные органы для правовой оценки и принятия мер в соответствии с законодательством.

В ведомстве предупреждают, что обращение к нелегальным посредникам может представлять угрозу для безопасности граждан и привести к мошенничеству.

Кыргызстанцам рекомендуют перед трудоустройством за границей проверять наличие разрешительных документов у агентств. Список организаций, имеющих право заниматься трудоустройством граждан за рубежом, размещён на сайте.

Граждане, пострадавшие от мошеннических действий, могут сообщить об этом по телефону 1899 или электронной почте press@migrant.kg.


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URL: https://www.vb.kg/462444
Теги:
Минтруда, мошенничество, трудоустройство, безопасность, Кыргызстан
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