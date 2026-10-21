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Более 5 тысяч жителей села Чек получат доступ к чистой питьевой воде

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В селе Чек Баткенского района Баткенской области строят новую систему питьевого водоснабжения, которая обеспечит качественной водой более 5 тысяч жителей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана.

Действующая система водоснабжения была построена в 1972 году. За время эксплуатации она значительно износилась и не обеспечивает население стабильной подачей качественной питьевой воды.

Проект предусматривает строительство двух резервуаров чистой воды объёмом по 700 кубометров каждый и прокладку более 35 километров водопроводных сетей.

После завершения работ бесперебойное водоснабжение получат не только жители, но и социальные объекты села: две средние школы, два детских сада, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, спортзал, здание айыл окмоту и четыре мечети.

Ожидается, что новая система повысит надёжность водоснабжения, сократит аварийность и потери воды.

Строительство началось в июле 2026 года в рамках проекта "Улучшение водохозяйственных услуг, устойчивых к изменению климата". Завершение работ запланировано на первый квартал 2028 года


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URL: https://www.vb.kg/462472
Теги:
Баткенская область, вода, строительство, Минсельхоз
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