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В Кыргызстане назвали новые суммы пособий для разных категорий граждан

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане с 1 января 2027 года увеличатся размеры социальных пособий, отдельных пенсий, надбавок и денежных компенсаций.

Повышение предусмотрено указом президента Садыра Жапарова "О мерах по повышению уровня социальной защиты отдельных категорий граждан Кыргызской Республики". В Минтруда подробно разъяснили, кого коснутся изменения и какие суммы будут получать граждане.

Наиболее заметные изменения предусмотрены для людей с инвалидностью. Так, пособия детям с инвалидностью до 18 лет, в том числе с детским церебральным параличом, увеличатся с 8 до 11 тысяч сомов. Аналогичные суммы установлены для детей с ВИЧ или СПИДом, а также детей, рождённых матерями с ВИЧ или СПИДом.

Для людей с инвалидностью с детства I группы пособие вырастет с 8 до 11 тысяч сомов, II группы – с 6,6 до 9,6 тысячи, III группы – с 5,4 до 8,4 тысячи сомов.

При инвалидности вследствие общего заболевания выплаты увеличатся следующим образом: для I группы с 5,5 до 8,5 тысячи сомов, II группы с 3 до 6 тысяч, III группы с 2 до 5 тысяч сомов.

Повышение коснётся и детей, оставшихся без родителей. При потере обоих родителей пособие составит 8 тысяч сомов вместо 6 тысяч. Детям, потерявшим кормильца, будут выплачивать 5 тысяч сомов вместо 3 тысяч.

Отдельные изменения предусмотрены для матерей, награждённых орденом "Мать-героиня" или "Баатыр эне". Надбавка к их пенсии увеличится с 1 до 5 тысяч сомов. По расчётам Социального фонда, такую выплату получают более 30,6 тысячи женщин.

Матерям-героиням, достигшим 55 лет и не имеющим права на пенсионное обеспечение, социальное пособие повысят с 3 до 5 тысяч сомов.

Пожилые граждане, проживающие в высокогорных районах и не имеющие права на пенсию, будут получать по 3 тысячи сомов вместо нынешних 2 тысяч.

Увеличатся и ежемесячные денежные компенсации отдельным льготным категориям. Участникам Великой Отечественной войны выплаты повысят с 10 до 11 тысяч сомов, участникам боевых действий-интернационалистам – с 8 до 9 тысяч сомов.

Почётным донорам компенсации увеличат с 1 до 2 тысяч сомов. До 2 тысяч сомов также вырастут ежемесячные выплаты людям с инвалидностью по слуху и зрению.

Для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС предусмотрена дополнительная ежемесячная компенсация к пенсии в размере 1 тысячи сомов.

Повышение затронет бывших несовершеннолетних узников концлагерей, инвалидов Советской армии, реабилитированных граждан и другие льготные категории.

Также увеличатся выплаты пострадавшим и семьям погибших в результате событий в Баткенской и Ошской областях, Аксыйских событий 2002 года и событий апреля–июня 2010 года.

Изменения предусмотрены и в пенсионном обеспечении. Минимальная пенсия по инвалидности для военнослужащих из числа солдат и матросов срочной службы составит 12,3 тысячи сомов.

Пенсии граждан с инвалидностью I группы за счёт увеличения базовой части будут доведены до 9,5 тысячи сомов, III группы – до 5 тысяч сомов.

Все повышенные выплаты будут финансироваться из республиканского бюджета.


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URL: https://www.vb.kg/462484
Теги:
Минтруда, пособия, Кыргызстан, ЛОВЗ, выплаты
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