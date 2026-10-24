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12 финалистов сегодня будут бороться за победу в шоу "Ты супер! Кыргызстан"

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- Жан Алиев
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24 октября в 19:20 на телеканале "Номад ТВ" - долгожданный финал самого масштабного музыкального проекта "Ты супер! Кыргызстан"

На сцене встретятся 12 финалистов, которые покорили зрителей своими голосами и любовью к музыке.

За победу будут бороться: Сезим Коргонбаева, Алтынай Русланова, Алихан Мейманов, Кадыйча Галбаева, Курманбек Акканалиев, Ариет Тынчтыкбеков, Саида Авазхан, Семетей Акынбеков, Кызжибек Сайдуллаева, Насыйкат Баймырзаева, Аруна Шайсынова и Александра Рыбина.

Молодые таланты вокального проекта  "Ты супер! Кыргызстан" покорили сердца не только зрителей, но и известных артистов и продюсеров из разных стран. Выступления кыргызстанских детей уже привлекли внимание известной певицы Ёлки и продюсера, композитора и одного из членов жюри проекта Максима Фадеева. Артисты поделились выступлениями участников в своих социальных сетях, оставляя слова поддержки и восхищения.

Максима Фадеева тронуло выступление Семетея Акынбекова. Продюсер отметил талант юного исполнителя и поблагодарил его за проникновенное исполнение.

"Такие дети напоминают, что настоящий талант и любовь к музыке могут проявиться где угодно - даже там, где для их развития совсем немного возможностей. Семетей, спасибо тебе за это исполнение", - написал Максим Фадеев.

Певица Ёлка поделилась выступлением участницы проекта Аруны Шайсыновой, исполнившей ее хит "Около тебя", и пожелала юной певице удачи.

Продюсер Сергей Пудовкин поделился в социальных сетях выступлением 11-летней участницы шоу "Ты супер Кыргызстан" Кызжибек Сайдуллаевой.

"В полном восторге от этого потрясающего выступления Кызжибек, браво!"- написал он.

Продюсер опубликовал запись эфира телеканала "Номад ТВ", вышедшего 18 октября. В заключительном полуфинале Кызжибек Сайдуллаева исполнила песню Юлии Гавриловой "Ай, вы, цыгане".

Не пропустите финал проекта "Ты супер Кыргызстан" сегодня в 19:20 на телеканале "Номад ТВ"

Поддержим наших финалистов и вместе узнаем имя победителя!


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URL: https://www.vb.kg/462562
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