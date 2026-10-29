Квартира журналиста Ирины Байрамуковой сгорела. Нужна любая помощь

Журналист Ирина Байрамукова оказалась в беде - её квартира сгорела. Огонь полностью уничтожил домашнее имущество, пострадала даже входная дверь. Дочь Ирины отравилась угарным газом и попала в больницу, а их домашний питомец - собака - погиб.

В преддверии зимы Ирина осталась один на один с последствиями пожара и необходимостью восстанавливать жильё. Ей почти 70 лет, но она продолжает работать, вести активный образ жизни и занимать деятельную гражданскую позицию. Теперь помощь и поддержка необходимы ей самой.

Многие знают Ирину Байрамукову как неравнодушного журналиста, который никогда не боялся поднимать самые сложные темы, писал о природе, экологии и острых общественных проблемах. Она привыкла рассказывать о чужих бедах и привлекать внимание к тем, кто нуждается в участии. По специальности Ирина - строитель, долгое время преподавала в вузах. И даже сейчас продолжает работать и оставаться в строю.

Сегодня аграриям, коллегам, читателям и просто неравнодушным людям выпадает возможность поддержать человека, который годами помогал другим.

Ирине нужна любая помощь:

Строительные материалы для восстановления квартиры и установки новой входной двери;

Помощь волонтёров для расчистки и ремонта;

Тёплая зимняя одежда и продукты питания;

Финансовая поддержка на самые срочные расходы.

Платежные реквизиты для финансовой помощи:

Банк: "МБАНК" (ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан")

Карточный счет: 1350102013386186

Получатель: Байрамукова Ирина Викторовна

Адрес квартиры: г. Бишкек, ул. Московская, 217, кв. 99 (пересечение улиц Московской и Калыка Акиева).

Контакты: связаться с Ириной можно по телефону 0550 110 690. У неё кнопочный аппарат (прежний телефон сгорел), поэтому дозвониться получается не всегда. Если Ирина не отвечает, просим отнестись с пониманием и перезвонить позже.

Помочь можно по-разному: перечислить посильную сумму, передать продукты или тёплые вещи, предоставить строительные материалы или помочь с ремонтом. Любая поддержка сейчас имеет огромное значение.

Давайте не оставим Ирину Байрамукову одну в этой тяжелой ситуации и поможем ей встретить зиму в тепле и безопасности.