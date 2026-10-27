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10 лет рекорду Союзбека Салиева: экваторы, риски и будущее малой авиации

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке состоялась презентация книги пилота Союзбека Салиева "Как я облетел земной шар по "Великому кругу"", посвященная 10-летию его легендарной кругосветки.

Союзбек Салиев - единственный пилот из Кыргызстана, всей Центральной Азии и тюркоязычных стран, совершивший кругосветный перелет на легком одномоторном самолете. Вместе со штурманом из Литвы Йонасом Юкниусом он преодолел 40 482 километра по маршруту и еще 5 978 километров полёта до точки старта и обратно. На путешествие ушло 59 суток. Салиев пересек Атлантический и Тихий океаны, три континента и дважды пролетел над экватором. Его полет стал 216-м в истории мировой авиации на одномоторных судах. Рекорд пилота не побит до сих пор.

После презентации книги известный летчик согласился ответить на наши вопросы.

- Союзбек Сатыбалдиевич, с момента вашего перелета прошло уже 10 лет. Рекорд до сих пор никто в регионе не повторил. Почему, как думаете?

- Да, к 10-летней годовщине мы презентовали книгу на русском и кыргызском языках. Главное, чем мы можем гордиться, - наш рекорд до сих пор не побит. Мы остаемся единственными в Центральной Азии и среди тюркоязычных стран, кто совершил кругосветный перелет.

Думали, за десять лет кто-то повторит, но пока нет. Наложились и пандемия, и текущая геополитическая нестабильность. Отдельно отмечу, что через остров Пасхи после нас больше вообще никто не летал - все стараются выбирать более безопасный маршрут через Гавайи, как это делают американцы. По нашему же маршруту в мире до сих пор никто не прошел.

- Как ваше достижение оценили на родине?

- Президент Садыр Жапаров вручил мне орден "Манас" III степени, за что я ему очень благодарен.

- Выходят ли на вас другие пилоты, желающие повторить этот путь?

- Из Кыргызстана пока никто не обращался, но часто звонят из других стран. Я их консультирую, помогаю рассчитать маршрут, разобраться с разрешениями и заправками.

Почему мало желающих у нас? Во-первых, отсекается большая часть людей просто потому, что нужно сначала научиться летать. Во-вторых, это огромный риск. Одно дело совершать полеты на месте, и совсем другое - отправиться вокруг планеты на поршневом одномоторном самолете. Вы не сможете подняться высоко - полёт идет на высоте 3000 метров, а именно там происходит вся "каша": облачность, грозы, молнии. А при пересечении экватора приходится проходить внутритропическую зону конвергенции, где из-за нагрева океана формируются тяжелейшие метеоусловия.

- Если оглянуться на 10 лет назад, что бы вы изменили в той вашей экспедиции?

- Многое упирается в возможности. Тогда, например, не было Starlink - спутникового интернета прямо на борту. Мы получали только прогнозы погоды и карты через интернет во время остановок. А имея интернет на борту в реальном времени, можно видеть фактическую метеокарту и понимать, куда смещается тайфун. Сейчас летать в этом плане стало намного проще - техника ушла вперед.

- Есть ли у вас новые амбициозные цели? Наверняка хочется установить еще один рекорд?

- Планов громадье, но все упирается в финансирование. Была идея совершить перелет через два полюса. Но там экстремально отрицательные температуры - до минус 60–80 градусов. Для этого нужен специальный заводской самолет с мощной противообледенительной системой, сложнейшая навигация и множество разрешений. Но планы всегда есть, посмотрим.

- Вы также создали и возглавили Федерацию спортивной авиации Кыргызстана. Чем она занимается сейчас?

- Да, сейчас мы завершаем бумажную работу и готовим первые соревнования. Тренируемся в Токмаке, а в Новопокровке сейчас строится новый аэродром. Спортивная авиация в стране потихоньку развивается.

Федерация пока существует за счет членских взносов. Государство сейчас делает упор на олимпийские виды спорта, но мы также надеемся на развитие.

- Как вы в целом оцениваете состояние малой авиации в Кыргызстане? Нужна ли она нам?

- Конечно, нужна! Она развивает технический потенциал во всем мире. У нас очень много молодежи и энтузиастов, искренне влюбленных в небо. В регионах есть дельтапланеристы, дельталетчики, парапланеристы - много отчаянных и талантливых ребят.

- Рекорды ведь для того и существуют, чтобы их побивали. Не будете завидовать, если кто-то превзойдет ваш результат?

- Ни в коем случае! Рекорды действительно должны побиваться, это жизнь и прогресс. Мы в свое время тоже побили чей-то рекорд. Обязательно появится тот, кто сделает больше и лучше, и на это нужно надеяться. На сегодняшний день наш рекорд держится 10 лет, но движение вперед остановить нельзя.


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URL: https://www.vb.kg/462629
Теги:
авиация, Красная книга, Бишкек, Кыргызстан
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