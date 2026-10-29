На прохождение всех проверок на КПП "Торугарт" теперь уходит около 10 минут

Государственная таможенная служба КР продолжает работу по повышению эффективности работы пункта пропуска "Торугарт". Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

На КПП успешно оптимизировали ключевые процессы: пересмотрели их последовательность и полностью исключили дублирующие этапы. Кроме того, в июле 2026 года здесь запустили сразу шесть полос движения для грузового автотранспорта.

Важным шагом стало внедрение системы "Интеллектуальный пункт пропуска" (ИПП). Она координирует движение большегрузов от момента прибытия до прохождения всех видов контроля. Система грамотно распределяет транспортные потоки по полосам, избавляя пункт пропуска от заторов на отдельных участках.

Принятые меры уже принесли ощутимые результаты. Согласно данным информационной системы таможенной службы, при наличии всех необходимых документов прохождение всех видов госконтроля теперь занимает в среднем около 10 минут.

В свою очередь, грузопоток на КПП заметно вырос: если в первом полугодии 2026 года через "Торугарт" прибывало в среднем 359 грузовиков в сутки, то в октябре этот показатель достиг 538 машин.

Таким образом, несмотря на то, что нагрузка на пункт пропуска увеличилась примерно на 50%, "Торугарт" теперь пропускает больше транспорта, а основные процедуры занимают меньше времени. Все эти шаги направлены на минимизацию задержек и повышение эффективности пропуска грузов через таможенную границу.