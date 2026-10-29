В Ноокенском районе 66-летний мужчина три года не мог оформить пенсию

При содействии Акыйкатчы (Омбудсмена) КР Джамили Джаманбаевой 66-летнему жителю Джалал-Абадской области назначили пенсию, которую он не мог оформить на протяжении трёх лет.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина обратился к омбудсмену с просьбой защитить его право на пенсионное обеспечение. По словам заявителя, из-за утраченного военного билета и недостаточного трудового стажа ему отказывали в назначении пенсии. При этом из-за проблем со здоровьем он остро нуждался в социальной поддержке.

Для выяснения обстоятельств уполномоченный представитель Акыйкатчы по Джалал-Абадской области направил запросы в Ноокенское районное управление Социального фонда, районную государственную администрацию и военный комиссариат.

В ходе проверки установлено, что трудовой стаж заявителя составляет 3 года 1 месяц 17 дней. Согласно статье 9 Закона КР "О государственном пенсионном социальном страховании", для назначения пенсии требуется не менее шести лет страхового стажа.

Кроме того, в документах военного комиссариата имелись сведения о призыве мужчины на военную службу, однако отсутствовали данные о его увольнении и возвращении. По этой причине период службы не был включён в трудовой стаж.

При дальнейшем рассмотрении обращения выяснилось, что на имя заявителя зарегистрирована земельная доля, за которую не уплачивались страховые взносы. Специалисты Социального фонда разъяснили мужчине порядок погашения задолженности.

После уплаты задолженности вопрос о назначении пенсии был пересмотрен.

По информации Ноокенского районного управления Социального фонда, начисление и выплата пенсии заявителю предусмотрены с 8 октября 2026 года.

Мужчина поблагодарил Акыйкатчы за содействие в восстановлении его права на пенсионное обеспечение.

Отмечается, что в 2025 году в Институт Акыйкатчы поступило шесть обращений по вопросам пенсионного обеспечения, а за девять месяцев 2026 года - 15.