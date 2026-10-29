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Из озера Иссык-Куль с начала года извлекли почти 1,5 тонны мусора

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27 и 28 октября, из акватории озера Иссык-Куль извлекли 4600 метров старых синтетических рыболовных сетей и 60 килограммов мусора.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

Очистные работы проводились в районе сёл Кудургу и Кичи-Орукту Тюпского района, а также Орто-Орукту и Григорьевка Иссык-Кульского района.

По данным ведомства, с начала 2026 года из акватории озера извлечено в общей сложности 56 200 метров рыболовных сетей и 1480 килограммов мусора.

Мероприятия проводятся в рамках исполнения указа президента КР "О неотложных мерах по сохранению экологии Иссык-Куля".

Работы направлены на предотвращение загрязнения озера, улучшение его экологического состояния и сохранение биологического разнообразия.


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URL: https://www.vb.kg/462678
Теги:
Минприродресурсов, мусор, экология Иссык Куля
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