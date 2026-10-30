Три борца из Кыргызстана выступят на чемпионате мира в Астане

Сегодня, 30 октября, на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане (Казахстан) стартуют соревнования по вольной борьбе. За медали поборются спортсмены в весовых категориях до 61, 70, 86 и 125 кг.

Кыргызстан на турнире представят три борца.

В весовой категории до 61 кг Омурбек Асан уулу начнёт выступление с 1/16 финала, где его соперником станет казахстанец Ассыл Айтакын.

В категории до 70 кг Эрназар Акматалиев пропустит первый круг. В 1/8 финала кыргызстанец встретится с победителем схватки между Исмаэлем Аюбом из Пуэрто-Рико и Лахланом Макнилом из Канады.

В весовой категории до 86 кг Малик Шаваев начнёт соревнования с 1/32 финала. Его первым соперником станет представитель Пуэрто-Рико Итан Рамос.

В категории до 125 кг Кыргызстан представлен не будет.

Предварительные схватки начнутся в 11:30 по бишкекскому времени.