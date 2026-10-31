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Reuters: Пентагон попросил страны Балтии смягчить риторику в адрес РФ

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Представители Пентагона попросили страны Балтии смягчить публичную риторику в адрес России. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, во время двухсторонних встреч с представителями Латвии, Литвы и Эстонии Пентагон порекомендовал им воздержаться от резких высказываний об угрозе со стороны России. В Вашингтоне считают, что жесткие заявления европейских лидеров и официальных лиц могут подорвать безопасность континента, передает dw.com.

В частности, одним из чиновников, передавший союзникам по НАТО такие просьбы, был заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби, который играет важную роль в пересмотре численности американских войск в Европе.

Во время одной из недавних двухсторонних встреч с представителем одной из стран Балтии Колби заявил, что не стоит "дразнить Россию", пишет Reuters. По словам источников агентства, в качестве неуместной риторики он указал на публичные высказывания европейских политиков о том, что Россия оказалась "загнана в угол, как крыса".

Неясно, какое именно заявление имелось в виду. Однако в конце сентября 2026 года премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал президента РФ "крысой, загнанной в угол", а также отметил, что Кремль устраивает диверсии в Европе, поскольку не может добиться успеха в войне против Украины. "Мы вам помогаем. Американцы здесь. Просто не шумите. Не создавайте шума", - пересказал Reuters посыл Вашингтона европейский чиновник.

В Пентагоне отказались комментировать информацию источников агентства и подчеркнули, что "частные переговоры между союзниками остаются частными".

Пентагон исключил страны Балтии из числа участников встречи о будущем альянса

Призывы Пентагона к европейским странам прозвучали на фоне возобновления попыток администрации президента США Дональда Трампа добиться мирного соглашения между Москвой и Киевом, пишет Reuters. В начале октября издание Politico также сообщало, что Пентагон исключил Великобританию, Францию, Эстонию, Латвию и Литву из числа участников рабочей встречи НАТО для обсуждения будущего альянса.

По данным источников издания, Вашингтон пошел на такой шаг в соответствии с представлениями главы Белого дома о "хороших" и "плохих" союзниках.

Страны Балтии, которые граничат с Россией, давно обеспокоены угрозой со стороны РФ. В частности, из-за беспилотников, которые регулярно нарушают их воздушное пространство, что приводит к объявлению тревоги, перехватам военными самолетами и политическим заявлениям лидеров Латвии, Литвы и Эстонии. Кроме того, с 19 по 30 октября в Литве при участии военнослужащих других стран НАТО проходят учения по противодействию российским гибридным угрозам.


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URL: https://www.vb.kg/462725
Теги:
Латвия, Литва, Россия, США, Эстония
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