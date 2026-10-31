Сабиров провел "Открытый кабинет": журналистам показали инвест-проекты

30 октября глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров провел встречу с представителями средств массовой информации в формате "Открытого кабинета". Журналисты и блогеры смогли не только задать вопросы о работе ведомства, но и вместе с руководителем посетить несколько инвестиционных и инфраструктурных объектов. Такой формат позволил увидеть, как инвестиционные решения превращаются в действующие производства и масштабные строительные проекты.

В ходе встречи Равшанбек Сабиров рассказал об итогах работы Национального агентства по инвестициям за 2023–2026 годы. По его словам, за этот период удалось привлечь $11,8 млрд инвестиций и заключить 88 инвестиционных соглашений. Среди основных стран-инвесторов он назвал Россию, Китай, Турцию, Казахстан и другие государства СНГ.

От инвестиционного соглашения - к работающему производству

Одной из остановок стала совместная кыргызско-узбекская производственная площадка AKFA Glass - предприятие "ГЛАСС ЦЕНТР" группы компаний AKFA в селе Новопокровка Чуйской области. Представители СМИ осмотрели непосредственно производственные цеха, оборудование и технологические процессы.

Масштаб производства можно оценить по цифрам: площадь завода составляет 5 094 квадратных метра, а заявленная мощность превышает 144 тысячи квадратных метров стекольной продукции в год. На предприятии предусмотрено 300 рабочих мест. Объем инвестиций в проект составляет $5,5 млн. При этом около половины финансирования обеспечено Кыргызско-Узбекским фондом развития, остальная часть - собственными средствами инвесторов.

Представитель завода рассказал журналистам, что продукция уже востребована, а у предприятия есть потенциал для дальнейшего расширения. Основными потребителями являются компании строительного сектора. И это закономерно: современное строительство становится все более технологичным. При возведении жилых комплексов, бизнес-центров и зданий с современной архитектурой возрастают требования к материалам, в том числе к стеклу, его качеству, характеристикам и возможностям применения.

Поэтому развитие такого производства - это не только выпуск строительных материалов внутри страны, но и возможность для местного рынка получать продукцию, отвечающую современным требованиям строительной отрасли.

Особое внимание во время посещения уделили тому, как проект проходил путь от идеи до запуска. По словам представителя предприятия, построить здание и наладить производство удалось за два года. На заводе подчеркнули, что на всех этапах чувствовали поддержку государства. Важную роль в реализации проекта сыграли постоянное внимание со стороны правительства и сопровождение Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики.

Для инвестора это имеет практическое значение: важно не только договориться о вложениях, но и пройти весь путь - от оформления необходимых документов и строительства до установки оборудования и начала выпуска продукции. В данном случае результатом кыргызско-узбекского сотрудничества стало действующее производство, которое уже работает с потребителями и рассматривает возможности дальнейшего развития.

По информации, озвученной во время посещения, предприятие уже поставляет оконные и дверные системы Государственной ипотечной компании. По оценке главы Национального агентства по инвестициям, сейчас производство обеспечивает около 15–20% потребности соответствующего сегмента рынка. На предприятии занято около 100 человек, средняя заработная плата составляет порядка 50 тысяч сомов. Таким образом, проект дает не только промышленную продукцию, но и рабочие места для местных жителей.

Восточная объездная: 16,5 километра новой дороги

Следующим объектом стала строящаяся Восточная объездная автомобильная дорога Бишкека. Это один из крупных инфраструктурных проектов столицы, который должен изменить движение транспорта в восточной части города и облегчить выезд в сторону Иссык-Куля.

Протяженность самой трассы составит 16,5 километра. Дорога будет четырехполосной, расчетная скорость движения - 90–100 километров в час. Проект предусматривает строительство 26 крупных инженерных сооружений и пяти транспортных развязок, в том числе мостов через железную дорогу и реки.

Объем инвестиций оценивается в $81,6 млн. Проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства с участием отечественной компании ОсОО "Тез Жол", государственным партнером выступает Министерство транспорта и коммуникаций. Срок соглашения - 30 лет. После его завершения дорога вместе со всей инфраструктурой перейдет в собственность государства.

Строительство началось в декабре 2025 года. По информации руководителя компании "Тез Жол" Русланбека Кайымбаева, озвученной во время встречи с журналистами, на 30 октября инженерные сооружения были готовы на 80%, земляные работы выполнены на 50%. Завершить строительство и ввести дорогу в эксплуатацию планируется в мае 2027 года.

Значение проекта выходит за рамки появления еще одной магистрали. Сегодня транспортные потоки в Бишкеке особенно возрастают в часы пик и в туристический сезон. Новая дорога должна дать возможность перенаправить часть автомобилей в обход наиболее загруженных городских участков, обеспечить более удобный выезд из южной части столицы в восточном направлении и сократить нагрузку на городские улицы.

Восточная объездная рассматривается и как часть перспективной транспортной системы вокруг Бишкека. При этом проект включает не только основную трассу, но и инженерные сооружения, развязки и примыкающие улицы, без которых полноценная работа новой дороги была бы невозможна.

Открытый кабинет - возможность увидеть результат

Формат "Открытого кабинета" был предложен президентом Садыром Жапаровым и опробован в первой половине 2026 года. Он предполагает более открытое взаимодействие государственных органов с журналистами: возможность напрямую задавать вопросы руководителям ведомств, получать информацию и знакомиться с результатами работы не только в кабинетах, но и непосредственно на местах.

В данном случае маршрут объединил два разных, но взаимосвязанных направления развития страны - промышленное производство и транспортную инфраструктуру. Завод в Новопокровке показывает, как инвестиции и государственное сопровождение помогают создавать новые производственные мощности и рабочие места. Восточная объездная дорога - пример вложений в инфраструктуру, которая должна обслуживать растущий город и его экономические связи.

В завершение встречи Равшанбек Сабиров вручил грамоты представителям средств массовой информации за активное освещение инвестиционной тематики в Кыргызстане. Среди отмеченных журналистов была и представитель VB.kg.