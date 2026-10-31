Сборная КР завоевала 2 место на чемпионате мира по конному спорту

В Кыргызстане завершился первый в истории страны чемпионат мира по спортивному туризму на конных дистанциях. Соревнования прошли с 26 по 30 октября 2026 года в городе Чолпон-Ата на побережье озера Иссык-Куль.
Чемпионат собрал национальные сборные пяти стран: Кыргызстана, России, Казахстана, Узбекистана и Германии. Спортсмены продемонстрировали не только мастерство верховой езды, но и физическую выносливость, тактическую подготовку, навыки ориентирования и умение действовать в стрессовых ситуациях на разных дистанциях.
Проведение соревнований мирового уровня стало важным событием для развития спортивного туризма в Кыргызской Республике.
По результатам соревнований призовые места распределились следующим образом:
Кыргызстан на чемпионате представляла национальная сборная из шести спортсменов - трёх мужчин и трёх женщин:
Кыргызские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали призовые места сразу в нескольких дисциплинах программы чемпионата.
Результаты сборной Кыргызстана:
Длинная дистанция - женщины
3-е место - Анастасия Фролова.
Короткая дистанция - мужчины
2-е место - Олег Брюховецкий.
Короткая дистанция - женщины
2-е место - Анастасия Фролова.
Групповая эстафета
2-е место - сборная Кыргызстана в составе:
Командная гонка
1-е место - сборная Кыргызстана в составе:
По итогам всех соревновательных дисциплин сборная Кыргызской Республики заняла второе место в общем командном зачёте Чемпионата мира.
Особенно значимым достижением стала победа Кыргызской команды в командной гонке, а также призовые места в индивидуальных дисциплинах и групповой эстафете.
Успешное проведение первого в истории Кыргызстана Чемпионата мира по спортивному туризму на конных дистанциях подтвердило возможности страны принимать международные спортивные соревнования и способствовать развитию нового для широкой аудитории направления спортивного туризма.