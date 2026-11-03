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Кожоярова: с 1 января перед обращением в суд нужна встреча с медиатором

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- Светлана Лаптева
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С 1 января 2027 года в Кыргызстане начнут действовать новые правила, предусматривающие обязательную информационную встречу с медиатором перед обращением в суд по отдельным категориям споров. О том, для чего вводится этот механизм, как он будет работать и почему важно заранее подготовить не только медиаторов, но и государственные органы, журналисту VB.KG рассказала руководитель Палаты медиаторов Кыргызской Республики Гулсина Кожоярова.

- Гулсина Кожоярова, почему было принято решение ввести обязательную информационную встречу с медиатором перед обращением в суд?

- Прежде всего важно понимать, что речь идёт об информировании граждан о возможностях медиации. Перед обращением в суд по определённым категориям споров стороны должны будут встретиться с медиатором и получить информацию о том, что такое медиация, как она проводится, на каких принципах основывается и какие возможности предоставляет для урегулирования конфликта.

Это позволит людям лучше понимать существующие способы разрешения споров и принимать решения, исходя из полной информации.

- Значит ли это, что после такой встречи стороны будут обязаны примириться?

- Нет. Это принципиальный момент, который необходимо разъяснять гражданам. Обязательная информационная встреча не означает, что стороны обязаны переходить к самой процедуре медиации, обязательно примиряться или заключать медиативное соглашение.

Задача встречи - предоставить информацию. Человек должен понимать, что такое медиация, как она работает и какие возможности открывает для разрешения спора. Решение о дальнейшем участии в процедуре стороны принимают самостоятельно.

- Насколько важна подготовка к запуску нового механизма?

- Очень важно, чтобы система начала работать с 1 января 2027 года. Для этого необходимо провести большую подготовительную работу. И заниматься ею должна не только Палата медиаторов, но и все заинтересованные государственные органы.

В этой работе важную роль должны сыграть Министерство юстиции, судебные органы, органы местного самоуправления и другие структуры, от которых зависит практическая реализация нового порядка.

Необходимо заранее согласовать организационные вопросы, определить, как будет выстроена работа, и обеспечить условия для проведения информационных встреч.

- Какие условия необходимы для работы медиаторов?

- Важно, чтобы центры медиации были обеспечены необходимой инфраструктурой. Им нужны помещения, оборудование и условия, в которых можно будет проводить встречи с гражданами.

Поэтому государственная поддержка в создании такой инфраструктуры имеет большое значение. Если мы хотим, чтобы новый механизм действительно заработал, необходимо обеспечить не только нормативную основу, но и практические условия для его реализации.

- Как граждане узнают о новых правилах и о самой медиации?

- Необходимо организовать широкую информационную кампанию. Люди должны знать, что такое медиация, в каких случаях она может применяться и чем отличается информационная встреча от самой процедуры урегулирования спора.

Для этого важно задействовать телевидение, радио и все доступные каналы информирования. Большую роль могут сыграть и органы местного самоуправления: они непосредственно взаимодействуют с жителями и могут помогать разъяснять новые правила на местах.

Информирование должно быть понятным и доступным. Гражданам необходимо объяснить, что медиация - это возможность рассмотреть спор и поискать решение, не доводя конфликт до дальнейшего обострения.

- Какую задачу в целом должна решить эта инициатива?

- Важно, чтобы граждане понимали свои возможности и могли осознанно выбирать способ разрешения спора. Информационная встреча с медиатором позволит получить необходимые разъяснения до обращения в суд.

При этом успешный запуск нового порядка зависит от совместной работы всех заинтересованных сторон - Палаты медиаторов, государственных органов, судебной системы, местных властей и самих медиаторов. Необходимо подготовить инфраструктуру, наладить взаимодействие и донести информацию до населения.

Главное, чтобы к 1 января 2027 года система была готова к работе, а граждане понимали, для чего вводится новый механизм и как им пользоваться.


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URL: https://www.vb.kg/462743
Теги:
закон, Кыргызстан
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