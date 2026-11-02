В Нарыне на видео попали крупный медведь и около 30 горных козлов

В горной местности Нарынской области егеря запечатлели на видео крупного медведя и около 30 горных козлов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

Редкие кадры удалось снять сотрудникам Нарынского государственного природного заповедника во время рейдовых мероприятий.

В ведомстве отметили, что подобные наблюдения свидетельствуют о важности природоохранной деятельности, направленной на сохранение биологического разнообразия и создание безопасных условий для обитания диких животных.

Государственные природные заповедники играют важную роль в сохранении естественной среды обитания животных, обеспечивая условия для их размножения и существования в дикой природе.