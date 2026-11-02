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В Нарыне на видео попали крупный медведь и около 30 горных козлов

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- Назгуль Абдыразакова
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В горной местности Нарынской области егеря запечатлели на видео крупного медведя и около 30 горных козлов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

Редкие кадры удалось снять сотрудникам Нарынского государственного природного заповедника во время рейдовых мероприятий.

В ведомстве отметили, что подобные наблюдения свидетельствуют о важности природоохранной деятельности, направленной на сохранение биологического разнообразия и создание безопасных условий для обитания диких животных.

Государственные природные заповедники играют важную роль в сохранении естественной среды обитания животных, обеспечивая условия для их размножения и существования в дикой природе.


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URL: https://www.vb.kg/462760
Теги:
Минприродресурсов, Нарынская область, экология, Кыргызстан, животные
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