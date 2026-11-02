Юношеская сборная Кыргызстана по футболу вошла в топ-60 на турнире ФИФА

Юношеская сборная Кыргызстана по футболу (U-15) завершила выступление на крупном международном турнире под эгидой FIFA, который прошел в Баку с участием 190 команд со всего мира. По итогам соревнований кыргызстанские футболисты расположились на 52-й строчке итогового рейтинга.

В турнире принимали участие игроки 2011–2012 годов рождения. Матчи проходили в динамичном формате 8 на 8 на уменьшенных площадках.

На групповой стадии отечественная сборная продемонстрировала уверенную игру: одержав три победы, сыграв вничью и потерпев лишь одно поражение, кыргызстанцы набрали 10 очков и вышли в плей-офф со второго места в группе.

В стадии выбывания юные футболисты проверили силы в поединках с соперниками из разных континентов. Кыргызстанцы одержали победы над сверстниками из Боливии (4:3) и Катара (2:1), однако уступили командам Кот-д"Ивуара (0:4) и Китая (1:6).

В финальном матче за 51–52-е места, состоявшемся 30 октября, сборная Кыргызстана в упорной борьбе уступила Гватемале со счетом 4:5.

В Кыргызском футбольном союзе поздравили игроков и тренерский штаб с финишем на турнире, подчеркнув, что участие в соревнованиях подобного масштаба дало юношеской сборной бесценный международный опыт, необходимый для роста и развития отечественного футбола.