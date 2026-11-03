Более 7 тысяч детей заболели ОРВИ и гриппом за неделю в Кыргызстане

В Кыргызстане за неделю зарегистрировано 10 432 случая ОРВИ и гриппа. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 6,9%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 1,5 раза.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

По ее данным, за период с 24 по 31 октября 2026 года показатель заболеваемости составил 142,1 случая на 100 тысяч населения. При этом 68,1% заболевших составляют дети до 14 лет. Среди них зарегистрировано 7 103 случая заболевания.

Лабораторный мониторинг показывает, что в стране продолжают циркулировать различные респираторные вирусы. Наибольшая доля приходится на риновирусы (47,6%), парагрипп (21,5%), аденовирусы (13,8%), сезонные коронавирусы (10,2%), бокавирусы (6,1%) и респираторно-синцитиальный вирус (0,8%).

Для профилактики сезонного гриппа Министерство здравоохранения закупило 63 734 дозы вакцины "Гриппол+". Вакцинация продолжается по всей республике.

Бесплатно прививки могут получить граждане из групп риска: люди с хроническими заболеваниями, граждане старше 65 лет, беременные, часто болеющие дети и медицинские работники. Вакцинация проводится в центрах семейной медицины.

Также привиться можно на платной основе в 12 частных медицинских организациях. Стоимость одной дозы составляет от 450 до 1 100 сомов.

Минздрав рекомендует регулярно мыть руки, проветривать помещения, проводить влажную уборку, соблюдать респираторную гигиену и использовать медицинские маски в местах массового скопления людей, особенно при наличии симптомов заболевания.

При появлении признаков ОРВИ рекомендуется оставаться дома и обращаться за медицинской помощью. Родителям советуют не отправлять заболевших детей в школы и детские сады до выздоровления.

Для оказания консультативной помощи родителям в центрах семейной медицины Бишкека работают специальные кол-центры. По телефону можно получить рекомендации специалистов при первых симптомах заболевания у ребенка и узнать о необходимости дополнительного обследования или госпитализации.

Телефоны кол-центров ЦСМ Бишкека:

- ЦСМ №1: 0999 64-45-42

- ЦСМ №2: 0559 20-31-03

- ЦСМ №3: 0508 02-21-27

- ЦСМ №4: 0704 70-67-73

- ЦСМ №5: 0500 70-69-11

- ЦСМ №6: 0557 57-02-91

- ЦСМ №7: 0500 06-08-68

- ЦСМ №8: 0700 15-76-09

- ЦСМ №9: 0550 35-90-50

- ЦСМ №10: 0990 50-70-15

- ЦСМ №11: 0500 53-00-10

- ЦСМ №12: 0501 12-12-93

- ЦСМ №13: 0707 36-60-84

- ЦСМ №14: 0550 10-31-50

- Железнодорожная поликлиника: 0709 37-28-49

В Минздраве призывают граждан своевременно проходить вакцинацию против гриппа и соблюдать меры профилактики.