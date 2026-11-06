В Индонезии нашли толстого лори, которого почти 100 лет считали вымершим

В Индонезии ученые подтвердили, что бангкинский толстый лори (Nycticebus bancanus) продолжает обитать на острове Бангка. Этот вид приматов почти столетие считался исчезнувшим, хотя местные жители все это время встречали животных вблизи своих домов, вдоль дорог и даже на линиях электропередачи.

Толстые лори относятся к необычным приматам: они являются единственными известными ядовитыми приматами в мире. Их укус может быть опасен. Ядовитый секрет образуется, когда животное облизывает железу на предплечье и смешивает ее выделения со слюной.

Как сообщает исследовательская группа, подтверждение существования бангкинского лори стало возможным благодаря работе Центра спасения диких животных "Алоби" и анализу данных о более чем 90 спасенных особях.

Ранее сведения о встречах с этими животными не попадали в научные публикации, поэтому вид считался, вероятно, исчезнувшим.

Однако открытие не означает, что приматам больше ничего не угрожает. Бангкинский толстый лори остается на грани исчезновения. Его естественная среда обитания сокращается из-за добычи олова, расширения плантаций масличной пальмы, строительства дорог и линий электропередачи. Дополнительную угрозу представляет незаконная торговля экзотическими животными.

Для сохранения вида ученые предлагают защиту мест обитания, выпуск спасенных животных под наблюдением специалистов и программы разведения в неволе. Эти меры должны помочь не только сохранить популяцию, но и лучше изучить редких приматов.