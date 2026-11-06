В Казахстане семьям заплатят более 1 млн тенге за переезд в другой регион

С 1 января 2027 года в Казахстане начнут действовать новые правила добровольного переселения граждан. Семьи, готовые переехать из регионов с избытком рабочей силы в области, испытывающие потребность в кадрах, смогут получить единовременную выплату, компенсацию аренды жилья и жилищный сертификат на сумму более 7,6 млн тенге. Об этом сообщает издание El.kz.

Новые правила утверждены приказом министра труда и социальной защиты населения Казахстана № 401 от 13 октября 2026 года. Программа предусматривает финансовую поддержку граждан, которые готовы сменить регион проживания и трудоустроиться на новом месте.

Кто сможет участвовать в программе

Переехать по программе смогут жители Алматинской, Жамбылской, Мангистауской и Туркестанской областей, а также Астаны, Алматы и Шымкента.

Среди потенциальных участников - безработные, специалисты востребованных профессий, главы фермерских хозяйств и кандасы.

Главное условие - после переезда необходимо трудоустроиться или заняться предпринимательством. Финансовая помощь предоставляется при переселении в населенные пункты из утвержденного государством перечня.

Предусмотрена также возможность переезда внутри одной области. Например, жители сел с низким экономическим потенциалом смогут перебраться в населенные пункты, где больше возможностей для трудоустройства.

Сколько заплатят за переезд

Размер единовременной субсидии составит 70 месячных расчетных показателей (МРП) на каждого члена семьи, включая детей.

При расчетном МРП на 2027 год в размере 4 693 тенге один участник получит 328 510 тенге.

Таким образом:

- семья из трех человек - 985 530 тенге;

- семья из четырех человек - 1 314 040 тенге;

- семья из шести человек - 1 971 060 тенге.

Однако выплата назначается не сразу после переезда. Заявитель или трудоспособный член его семьи должен официально проработать на новом месте не менее трех месяцев подряд. Обязательное условие - наличие социальных отчислений.

Компенсация аренды жилья

Помимо первоначальной субсидии, государство предусмотрело ежемесячную компенсацию аренды жилья и коммунальных услуг сроком до 12 месяцев.

Размер поддержки зависит от места переселения и количества членов семьи.

В городах:

- один человек - 93 860 тенге;

- семья из двух-четырех человек - 117 325 тенге;

- семья из пяти и более человек - 140 790 тенге.

В сельской местности:

- один человек - 70 395 тенге;

- семья из двух-четырех человек - 84 474 тенге;

- семья из пяти и более человек - 98 553 тенге.

Для назначения компенсации потребуется договор аренды. Кроме того, заявитель или трудоспособный член семьи должен подтвердить шесть месяцев непрерывной работы с социальными отчислениями.

Если переселенцу предоставлено жилье из государственного жилищного фонда на предусмотренных законодательством условиях, компенсацию аренды и коммунальных услуг не назначат.

Жилищный сертификат на 7,6 млн тенге

Еще одна мера поддержки - сертификат экономической мобильности размером 1 625 МРП. При расчетном показателе на 2027 год его сумма составит 7 626 125 тенге.

Средства можно использовать для покупки квартиры или дома в регионе переселения либо в качестве первоначального взноса по ипотеке.

Получить сертификат можно после 12 месяцев непрерывной официальной работы на новом месте с обязательными социальными отчислениями.

При этом жилье должно находиться в населенном пункте, где постоянно проживает участник программы. Приобретать недвижимость у супруга или близких родственников, включая родственников супруга, за счет сертификата запрещено.

Если стоимость жилья ниже номинала сертификата, размер помощи ограничат оценочной стоимостью недвижимости.

Продать приобретенное жилье до истечения пяти лет без возврата полученных государственных средств не получится.

Сколько может получить семья из четырех человек

Если семья из четырех человек переедет в город и выполнит все условия программы, расчетная поддержка составит:

- первоначальная субсидия - 1 314 040 тенге;

- компенсация аренды за 12 месяцев - до 1 407 900 тенге;

- жилищный сертификат - до 7 626 125 тенге.

Таким образом, совокупный объем предусмотренной поддержки может превысить 10,3 млн тенге.

При этом деньги предоставляются поэтапно, а жилищный сертификат имеет целевое назначение. Фактическая сумма зависит от выполнения условий программы и стоимости приобретаемого жилья.

В каких случаях могут отказать

Получить поддержку смогут не все желающие. Основанием для отказа может стать наличие собственного жилья в определенных правилами регионах в течение последних пяти лет, отсутствие постоянной регистрации по новому месту жительства, недостоверные сведения или несоответствие документов установленным требованиям.

Также предусмотрены ограничения для граждан, ранее воспользовавшихся жилищным сертификатом.

Когда придется вернуть государственные деньги

Участники программы должны соблюдать условия проживания в новом регионе. Если переселенец по собственному желанию покинет его в течение пяти лет, полученную государственную поддержку могут потребовать вернуть.

После уведомления Центра трудовой мобильности получателю предоставят 15 рабочих дней для ответа с указанием срока добровольного возврата средств.

Максимальный срок возврата составляет шесть месяцев. В случае отказа уполномоченный орган сможет обратиться в суд.

Поддержка предусмотрена и для работодателей

Новые правила предусматривают финансовое стимулирование компаний, готовых привлекать работников из других регионов.

Если работодатель заключит с переселенцем постоянный трудовой договор сроком не менее двух лет, ему может быть предоставлена субсидия в размере 400 МРП - 1 877 200 тенге.

При этом компания должна оплатить переезд сотрудника и обеспечить его арендным жильем на условиях договора.

Другой вариант предусматривает заключение трудового договора сроком более пяти лет и приобретение жилья для работника. В таком случае государство сможет возместить половину фактических расходов, но не более 5 443 880 тенге.

После выполнения договорных обязательств недвижимость должна перейти в собственность работника. Одновременно воспользоваться обеими мерами поддержки за одного сотрудника нельзя. При такой схеме переселенец также не сможет получить субсидии и жилищный сертификат, предусмотренные для самостоятельного переезда.

Как подать заявление

Сначала необходимо проверить, входит ли выбранный населенный пункт в программу переселения. Региональные перечни должны утверждаться ежегодно до 15 декабря. Информация о доступных направлениях размещается на Электронной бирже труда.

Для межрегионального переселения потребуется решение о включении в региональную квоту приема переселенцев или кандасов. После переезда с участником заключается социальный контракт, определяющий условия получения помощи и обязательства сторон.

Заявления на выплаты можно будет подавать через портал migration.enbek.kz с использованием электронной цифровой подписи.

Согласно новым правилам, субсидия на переезд назначается после трех месяцев работы, компенсация аренды - после шести месяцев, а жилищный сертификат - после 12 месяцев.

Основные положения приказа вступают в силу 1 января 2027 года. Отдельные нормы, касающиеся финансирования и перечисления выплат через государственную корпорацию "Правительство для граждан", начнут действовать с июля.