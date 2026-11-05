На Иссык-Куле усилили борьбу с браконьерством в период нереста форели

В районе села Бактуу-Долоноту Иссык-Кульского района заметили форель, которая поднимается против течения в притоках озера Иссык-Куль для естественного размножения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

По её данным, движение иссык-кульской (севанской) форели зафиксировали сотрудники Иссык-Кульского регионального управления Службы экологического и технического надзора во время рейда по охране водных биоресурсов.

В ведомстве пояснили, что осенне-зимний период является важным этапом размножения форели. В это время рыба покидает озеро и поднимается вверх по течению рек и ручьёв для нереста.

Незаконный вылов рыбы в этот период может нарушить процесс естественного размножения и нанести серьёзный ущерб её популяции.

В связи с этим сотрудники регионального управления усилили рейды по борьбе с браконьерством и продолжают контролировать водоёмы для предотвращения незаконного вылова рыбы.