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Завершение ретроградности Меркурия и Венеры. Гороскоп с 9 по 15 ноября

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Неделя начнётся с Новолуния. Первые лунные сутки стартуют 9 ноября в 13 часов 2 минуты бишкекского времени. И ещё две хороших новости. В пятницу, 13 ноября, Меркурий завершает ретроградное движение, а в субботу, 14 ноября, Венера завершает ретроградное движение. Неделя благоприятствует нахождению компромиссного решения в затяжных противостояниях, восстановлению деловых, дружеских и романтических отношений. Могут состояться отложенные встречи. Удастся возобновить прерванное обучение, либо осуществить давнюю мечту и приступить к освоению нового. Самое время перезапускать, имевшие в прошлом популярность услуги, а также отношения. Приложите усилия для возврата долгов, но брать новые кредиты пока не желательно. В выходные дни воздержитесь от излишней прямолинейности. Она может разрушить даже установившееся эмоциональное равновесие в отношениях.

Овен - последовательно продвигаясь к поставленным целям, вы сможете укрепить позиции в карьере, сохранить и немного увеличить доходы. Появится возможность обсудить с руководством и влиятельными людьми значимые вопросы, получив их долгожданное решение. Погнавшись за быстрым финансовым успехом, следуя эмоциональным порывам в общении, вы можете не только растранжирить деньги, но и навредить отношениям. Не поддавшись голосу азарта, вы приятно проведёте время в компании любимого человека, либо с друзьями.

Телец - предстоит многому учиться, поскольку этого будет требовать работа. Вникая в изменения, которые происходят вокруг, вы сможете сохранить конкурентно способность как в наёмной работе, так и собственном бизнесе. В конце недели могут прийти долгожданные ответы, наметится прогресс с доставками товара и покупок. От споров в доме лучше воздержаться. Они ещё могут спровоцировать бурю негодования, ведущую к конфликту. Направьте свою энергию в домашние дела, а также займетесь здоровьем.

Близнецы - переоценивая свои возможности, вы можете ввязаться в дела, которые окажутся вам не под силу. Тщательно обдумывая каждый свой шаг, вы избежите суеты, эмоциональных и физических перегрузок, сохранив здоровье. Будьте аниматоры во время поездок. Верно оценив свои возможности, вы сможете домом ь желаемых целей, как в учёбе, выкроив время для общения с друзьями, долгожданных свиданий и романтических путешествий. Будет возможность заняться любимым хобби.

Рак - появятся нестандартные решения по выходу из тупиковой ситуации в деловом сотрудничестве, что позволит заключить долгожданные соглашения, либо завершить долго тянущуюся спорную ситуацию. Казна пополнится благодаря долгожданным финансовым поступлениям, но с другой стороны появляются риски пустых растрат. Воздержитесь от поспешных инвестиций, развлечений и сосредоточитесь на покупках для дома.

Лев - разобравшись с делами дома, собственного бизнеса, в том числе связанными с документами, вы сможете позволить .себе встречи с друзьями, досуг с близкими и свидания. Больше обычного будет поездок и каждая из них откажется полезной. Удастся достичь значительного прогресса в учёбе.,В конце недели постарайтесь не втянуться в конфликт, не вовремя проявляя свой характер. В возникшем противостоянии победителей не окажется,

Дева - идеальное сочетание работы, учёбы и семейных отношений. Найдётся достаточно времени для работы, деловых поездок, учёбы, а также для свиданий, вечеринок и домашних забот. Дефицит времени в последнее часто приводил к постоянному душевному разладу и эта неделя - исключение из правил. Поправится финансовое положение, а покупки будут наиболее выгодным вложением ваших средств. Нарушить покой могут затеи близких людей в выходные дни.

Весы - на волне позитивных эмоций, созданных общением с друзьями, поездками и свиданиями, легко могут решиться проблемы на работе. Отношения с руководством пройдут фазу противостояння и начнётся время конструктивного диалога. Постарайтесь подписать важные документы на этой недели, а также испытать удачу, претендуя на новую должность. Возможен рост доходов и получення желаємых результатов. В выходные дни не пытайтесь изменить отношення в доме или перевоспитать домочадцев.

Скорпион - полученные известия придадут импульс зависшим делам, и оживят отношения, которые находились на грани распада. Финансовые поступления дадут возможность совершить дорогие покуки, сделать шикарный подарок близким людям. Продуктивными будут поездки, а если есть потребность в перевозке вещей или поставке товара, займитесь ими в выходные дни. Отправленные вещи через неделю могут существенно задержаться в пути.

Стрелец - перемены в личных отношениях могут происходит неожиданно и всё будет зависеть в какой день вы поддержите инициативу человека, пылающего к вам любовью. Промедлив с ответом до выходных дней, вы можете упустить подходящий момент и ваши слова могут воспринять иначе, чем вы хотели. Покровительство доброжелательно настроенных людей поможет в получении важных документов, также улучшит финансовое положение.

Козерог - готовность домочадцев пойти на мировую, поможет до выходных дней установить мир в доме и выработать единый подход к решению проблем. Возможны удачные приобретения. В выходные дни что-то может опять повлиять на домочадцев. От уже принятых решений они не откажутся, но дальнейшие обсуждения будут даваться с трудом. В течение недели продуктивно пройдут деловые встречи, начнут продвигаться совместные дела.

Водолей - несмотря на загруженность, примите во внимание дополнительную работу. Она впишется в ваш рабочий график и даже освободит от более скучных дел. Появится повод для того, чтобы расстаться с работой, которая утомляла и не приносила должного дохода. Перераспределив работу, вы будете готовы к участию в затеях друзей, родственников и любимого человека. Вечеринки и свидания помогут сбросить усталость и создать отношения на новом уровне.

Рыбы - стеснённость в финансах исчезнет и вы сможете без оглядки на бюджет планировать поездки, встречи с друзьями и свидания. Неожиданно полученное приглашение положительно скажется на работе, а случайно оказавшись в гостях, вы можете встретить свою судьбу. Симпатии руководства и влиятельных людей будут на вашей стороне во время рассмотрения вашей кандидатуры, либо деловых предложений. В выходные дни излишне развлечениями не увлекайтесь.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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