Яблоки от 20 до 120 сомов: что нужно фермерам после запрета импорта

В Кыргызстане временно запретили импорт яблок - решение принято в период сбора и реализации отечественного урожая. Пока государство ограничивает поставки фруктов из-за рубежа, на фермерской ярмарке в микрорайоне Восток-5 в Бишкеке можно увидеть, насколько разнообразны местные яблоки и с какими задачами сталкиваются садоводы. Журналист VB.KG побывала на ярмарке, куда фермеры из разных регионов республики привезли собственную продукцию.

На прилавках - яблоки разных размеров, цветов и сортов. Одни выглядят привычно, другие привлекают внимание необычной окраской и формой. Цены разные: самые доступные яблоки продают по 20–30 сомов, а стоимость отдельных сортов и отборных плодов доходит до 100–120 сомов. Фермеры стараются реализовать урожай, чтобы вернуть вложенные в садоводство средства и подготовиться к следующему сезону.

Садоводы с благодарностью говорят о решении государства временно ограничить импорт. По их словам, такая мера дает местной продукции дополнительную возможность найти покупателя и позволяет отечественным производителям рассчитывать на более благоприятные условия сбыта. Однако одной возможности продать яблоки на рынке недостаточно: у фермеров остается немало вопросов, связанных с хранением, переработкой и дальнейшим развитием садоводства.

Одна из главных проблем - не у всех есть возможност для приобретения оборудования и организации переработки. Фермеры хотели бы получать специальные льготные кредиты, чтобы сушить яблоки и груши, выпускать готовую продукцию, а также создавать или оборудовать хранилища. Это помогло бы не торопиться с продажей всего урожая в сезон, когда предложение на рынке особенно велико, а сохранять плоды и реализовывать их постепенно.

Некоторые участники ярмарки рассказали о современном хранилище в Балыкчы. Кому-то удалось договориться о размещении части урожая, другие вынуждены искать выход самостоятельно - например, используют собственные подвалы. Но такие решения не могут заменить развитую систему хранения, рассчитанную на нужды фермерских хозяйств.

В этом направлении еще предстоит большая работа - и самим предпринимателям, и объединениям фермеров, и государству. Важно не только помочь садоводам продать нынешний урожай, но и создать условия, при которых выращенные в республике фрукты можно будет хранить, перерабатывать, поставлять на внутренний рынок и экспортировать в течение более длительного времени.

Особый интерес на ярмарке вызывают яблоки редких сортов. Некоторые из них сохранились лишь в отдельных хозяйствах. Среди них - сорт, который фермеры называют "Кандель", а некоторые - "Стаканчик". По словам садоводов, это старые сорта, которые когда-то выводили отечественные специалисты - агрономы Академии наук и Института земледелия. Сегодня отдельные яблони продолжают расти в частных садах, а их плоды отличаются узнаваемым ароматом и особыми вкусовыми качествами.

Сохранение таких сортов - отдельная важная задача. Это часть истории отечественного садоводства и результат труда нескольких поколений ученых и практиков. Было бы правильно не только беречь сохранившиеся деревья, но и изучать эти сорта, размножать посадочный материал и возвращать их в сады. Возможно, именно такие яблоки со временем станут одной из особенностей кыргызстанской продукции.

Временный запрет на импорт яблок действует до 1 февраля 2027 года. Постановление № 720 Кабинет министров принял 27 октября 2026 года. Ограничение распространяется на ввоз яблок из третьих стран и государств - членов ЕАЭС. Предусмотрены исключения для транзитных партий и продукции, отгруженной в адрес Кыргызстана до вступления постановления в силу.

Решение было принято на фоне заметного роста импорта. По официальным данным, за январь–август 2026 года в республику ввезли 6 438,9 тонны яблок - в 2,18 раза больше, чем за весь 2025 год. Основными поставщиками стали Польша, Китай и Узбекистан. В то же время экспорт кыргызстанских яблок за этот период сократился.

В стране насчитывается более 26 тысяч гектаров плодоносящих яблоневых садов. По прогнозам профильного ведомства, урожай 2026 года может составить около 179 тысяч тонн. Поэтому вопрос своевременной реализации и сохранения собранных плодов имеет значение не только для отдельных хозяйств, но и для всей отрасли.

Ярмарка в Восток-5 показывает, что у Кыргызстана есть собственные производители, разнообразие сортов и потенциал для развития садоводства. Теперь важно, чтобы временная поддержка рынка сопровождалась долгосрочными решениями: доступными кредитами, современными хранилищами, перерабатывающими мощностями и программами сохранения местных сортов. Тогда выращенные в республике яблоки смогут приносить пользу фермерам не только в сезон сбора урожая.