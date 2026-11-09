На Иссык-Куле на видео попали стада горных козлов и архаров Марко Поло

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области на видео запечатлены стада горных козлов и архаров Марко Поло. Редких диких животных засняли сотрудники Иссык-Кульского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора в ходе проведения рейдовых мероприятий.

По словам специалистов, в последнее время в регионе наблюдается естественная тенденция к увеличению численности горных козлов и архаров Марко Поло. Это является результатом проводимой работы по охране диких животных и сохранению их естественной среды обитания.

Рост популяции диких животных - один из важных показателей эффективности природоохранных мероприятий, направленных на сохранение биологического разнообразия и обеспечение экологического равновесия.

Отметим, что Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора на постоянной основе проводит работу по защите диких животных от браконьерства, сохранению мест их обитания и созданию благоприятных условий для их размножения на территории государственных природных заповедников и особо охраняемых природных территорий.

Такие мероприятия способствуют не только сохранению животного мира, но и бережному сохранению природного богатства страны для будущих поколений.