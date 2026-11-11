Трагедия в Ала-Арче: как сделать горы безопасными и избежать новых жертв

Гибель 14-летнего Амира Кунакунова в горах Ала-Арчи вызвала не только волну соболезнований, но и широкое обсуждение того, как предотвратить подобные трагедии. В социальных сетях предлагают ввести обязательную регистрацию туристов на сложных маршрутах, установить пункты экстренной связи и укрытия, использовать GPS-трекеры и беспилотники. При этом звучат и возражения: не приведут ли новые правила к ограничениям, бюрократии и дополнительным сборам?

Обсуждение затронуло и работу спасательных служб. В частности, профессиональный альпинист, спасатель и гляциолог Гулбара Оморова рассказала о собственном опыте, когда, по её утверждению, после обращения в МЧС не дождалась помощи в горах. Эта история была опубликована ещё до гибели подростка, но вновь привлекла внимание на фоне трагедии.

Регистрация перед выходом на сложные маршруты

Одну из инициатив выдвинул эксперт в области горно-пешеходного и внутреннего туризма Давран Каныбекович Осмонкулов в обращении к Кабинету министров онн предлагает внедрить в Кыргызстане единую систему регистрации участников, отправляющихся на сложные горные маршруты и восхождения.

По его мнению, обязательная электронная регистрация должна распространяться не на все прогулки в горах, а на определённые категории сложных и потенциально опасных маршрутов.

При регистрации предлагается фиксировать количество участников, контактные данные, маршрут, ответственное лицо, время выхода и предполагаемое время возвращения. Отдельное внимание автор инициативы уделяет несовершеннолетним: для них предлагается предусмотреть подтверждение родителей или законных представителей, а также специальные требования к сопровождению в зависимости от сложности маршрута.

Ещё один пункт - использование GPS-технологий. Осмонкулов предлагает рассмотреть возможность выдачи туристам GPS-трекеров на популярных маршрутах, а в удалённых районах - применение спутниковых средств связи.

Система должна контролировать возвращение участников. Если человек или группа не отметились в установленное время, ответственная служба получит уведомление и сможет проверить, не произошла ли чрезвычайная ситуация.

Инициатива также предполагает взаимодействие профильного государственного органа в сфере туризма, МЧС, администраций национальных парков и спасательных подразделений.

При этом автор подчёркивает, что регистрация должна быть цифровой, доступной, не создавать излишних бюрократических препятствий и предусматривать защиту персональных данных. Цель, по его словам, - не ограничивать свободу передвижения, а повысить ответственность и безопасность людей в горах.

Вместо запретов - укрытия, SOS и дроны

Другое предложение озвучил Эркинбек Исаков. Он считает, что Кыргызстану необходима единая система безопасности на популярных горных маршрутах.

В неё, по его замыслу, должны войти светоотражающие вешки и автономные световые маяки на тропах, особенно на развилках и опасных участках. Также он предлагает оборудовать небольшие аварийные укрытия с запасами воды, еды, медикаментов, термоодеял и средствами экстренной связи.

На ключевых участках маршрутов Исаков предлагает установить столбы SOS с кнопкой вызова спасателей, солнечными батареями и ретрансляторами связи. Такие точки могли бы одновременно служить навигационными ориентирами для беспилотников.

Следующий элемент системы - спасательные пункты МЧС с автоматизированными дроновыми станциями. После поступления сигнала оператор мог бы направить беспилотник с тепловизором, обнаружить человека, оценить обстановку и передать спасателям точные координаты.

Исаков предлагает начать с пилотного проекта в Ала-Арче, а затем распространить его на другие популярные маршруты Кыргызстана. В качестве потенциальных партнёров он называет операторов связи MEGA, Beeline и О!, предлагая рассмотреть совместную программу с МЧС в рамках корпоративной социальной ответственности и государственно-частного партнёрства.

В комментариях к инициативам звучит и дополнительная идея: устанавливать на маршрутах специальные будки или кабинки, где человек сможет укрыться от непогоды и нажать кнопку вызова помощи. Там же предлагается разместить инструкцию о том, что после подачи сигнала SOS туристу следует оставаться на месте, если дальнейшее пребывание там не представляет непосредственной опасности.

Обязательная регистрация: безопасность или новые ограничения?

Предложение Даврана Осмонкулова вызвало неоднозначную реакцию. Часть участников обсуждения поддерживает регистрацию и считает, что её следует дополнить системой разрешений - пермитов - для отдельных маршрутов.

Другие сомневаются в практической эффективности такого механизма. В частности, Борис Кац обращает внимание на то, что подростки могут просто обходить пункты контроля. В качестве примера он приводит ситуацию с популярными маршрутами в районе Алматы, где, по его словам, молодые люди в туристических чатах обсуждают, как обойти пограничные посты.

Звучат и опасения, что обязательная регистрация может стать платной услугой, а управление системой и финансовые потоки окажутся в руках людей, не имеющих отношения к туризму.

Влад Ушаков выступает категорически против новых ограничений. По его мнению, подобные инициативы могут привести к появлению дополнительных запретов, шлагбаумов и бюрократических препятствий. Он также задаётся вопросом, почему особый контроль предлагается вводить именно для горных маршрутов, если несчастные случаи происходят и в городах.

Другие комментаторы считают, что ответственность за безопасность участников похода прежде всего должен нести организатор, а не государственные службы, отслеживающие передвижение каждого человека.

Таким образом, дискуссия касается не только самой регистрации, но и её границ: какие маршруты считать опасными, кто должен вести учёт, будет ли процедура бесплатной, кто получит доступ к персональным данным и как избежать ситуации, когда новые правила останутся формальностью.

История Гулбары Оморовой: когда помощь не пришла

Ещё до трагедии в Ала-Арче профессиональный альпинист, спасатель и гляциолог Гулбара Оморова рассказала в социальных сетях о происшествии, которое случилось с ней в августе 2025 года на леднике Адыгене.

По её словам, несмотря на опыт альпинизма, горного туризма и подготовки к спасательным работам, она оказалась в опасной ситуации во время самостоятельного спуска. После тревожного звонка из детского сада, где ей сообщили, что маленькую дочь некому забрать, Оморова решила спуститься со станции раньше запланированного времени.

Погода резко ухудшилась: начались проливной дождь, гроза и сильный ветер, местность затянуло туманом. В темноте она потеряла ориентиры, фонарь перестал работать, а заряд телефона почти закончился. В какой-то момент женщина оказалась перед обрывом и едва не сорвалась.

Оморова утверждает, что позвонила в МЧС, сообщила примерное местонахождение и попросила направить помощь. По её рассказу, с половины восьмого вечера до полуночи она ждала спасателей под дождём, замерзая и теряя силы. Однако никто не пришёл. В итоге, когда погода немного улучшилась, она самостоятельно нашла дорогу вниз.

Уже после того, как добралась до парковки и смогла зарядить телефон, Оморова связалась с другом, который пытался организовать её поиски. Как утверждает женщина, лишь под утро ей позвонил представитель МЧС и спросил, нужно ли направлять спасателей из Сокулука.

"После этого случая, отправляясь на ледники для научной работы, я больше не могу полагаться на МЧС. У меня нет уверенности, что в случае беды меня спасут", - написала она.

Особенно болезненным для неё оказалось то, что она сама ранее участвовала в поисках и спасении людей в горах. Теперь же, оказавшись в роли человека, которому нужна помощь, она, по собственным словам, столкнулась с бездействием.

История Оморовой поднимает отдельный вопрос: как именно регистрируются обращения о происшествиях в горах, кто принимает решение о направлении спасательной группы и кто контролирует исполнение этого решения?

При этом важно подчеркнуть: её публикация представляет собой личное свидетельство. В ней нет сведений о том, обращалась ли она впоследствии с официальной жалобой или иском в суд. Также в открытых сообщениях не приводится официальный ответ МЧС на изложенные ею обвинения. Поэтому причины, по которым она не стала обращаться в суд, нельзя устанавливать без комментария самой Оморовой.

Что показала трагедия в Ала-Арче

По данным МЧС, первый звонок Амира Кунакунова на номер 112 поступил 7 ноября в 19:02. Подросток сообщил, что заблудился при спуске. Дежурный связался с ним и определил предполагаемое местонахождение по геолокации. Однако спасательная группа в это время проводила другую эвакуацию, а из-за отсутствия мобильной связи информация дошла до неё только около 22:00. Тело подростка обнаружили 9 ноября около 16:00 в районе пика Электро. Предварительной причиной смерти названо переохлаждение.

К поискам привлекли дополнительные подразделения МЧС, альпинистов и добровольцев, использовали беспилотники и вертолёт. Но общественное обсуждение сосредоточилось прежде всего на том, можно ли было организовать реагирование быстрее и какие решения позволили бы не терять драгоценное время после первого сигнала о бедствии.

Здесь важно не смешивать несколько разных задач. Регистрация туристов и контроль возвращения могут помочь быстрее установить, кто и куда отправился. GPS-трекеры и спутниковая связь - определить местонахождение человека. Укрытия и SOS-станции - дать возможность вызвать помощь и переждать непогоду. Дроны с тепловизорами - ускорить поиск. Но ни одна из этих мер не заменяет подготовленных спасателей, понятного алгоритма передачи сигнала и своевременного принятия решений.

Не менее важно определить, кто отвечает за безопасность несовершеннолетних, самостоятельно отправляющихся на сложные маршруты, и как информировать родителей и самих подростков о реальных рисках горных походов.

Трагедия Амира и рассказ Гулбары Оморовой показывают, что вопрос безопасности в горах нельзя сводить только к поведению туриста или только к работе МЧС. Нужна система, в которой профилактика, связь, регистрация, техническое оснащение и спасательные операции дополняют друг друга.

Кыргызстан развивает горный туризм и привлекает всё больше людей в высокогорные районы. Поэтому безопасность должна становиться такой же обязательной частью этой отрасли, как маршруты, инфраструктура и подготовка гидов. Главное - не ограничиться обсуждением в социальных сетях и не ждать следующей трагедии, чтобы вернуться к тем же вопросам.