Второй президентский срок Садыра Жапарова: Реформы и еще раз реформы

Встречи президента Садыра Жапарова с гражданами в регионах приобрели регулярный характер и стали визитной карточкой нашего президента. Садыр Нургожоевич создал новый стиль вертикали власти - общение с народом напрямую, без бюрократических преград, лицом к лицу. Это не пиар, а серьезная и системная работа главы государства, направленная на защиту прав и интересов кыргызстанцев. Граждане Кыргызстана получили реальную возможность обратиться к Садыру Жапарову со своими заявлениями, проблемами и предложениями. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился политический эксперт Медербек Корганбаев.

Оценивая новый стиль управления главы государства и открытый диалог с населением, аналитик отметил важность прямого контакта.

"Как мы видим, жители регионов страны задают президенту острые вопросы, просят помочь в той или иной ситуации. Садыр Нургожоевич отвечает на обращения граждан сразу же, дает поручения соответствующим структурам разобраться и помочь. Следует особо отметить, что такого регламента встреч президента с народом в Кыргызстане никогда не было. Президент Садыр Жапаров отвечает на десятки вопросов и обращений лично и на месте.

Встречи президента с населением в пух и прах разбивают нарисованные отчеты и красивые донесения региональных структур власти. Президент Садыр Жапаров видит настоящую картину в районах и областях без прикрас. Важно заметить, что диалог главы страны с жителями регионов обнажает ряд недостатков и недоработок со стороны государственных органов, судебного корпуса и силового блока. Из-за допущенных ошибок, бюрократических препятствий и неверных решений местных властей и судов, а также коррупции и превышения полномочий страдают десятки граждан. Прямые обращения к президенту страны для пострадавших являются последней надеждой в прямом смысле. И Садыр Нургожоевич эту надежду оправдывает", - сказал он.

Характеризуя предстоящий важнейший период государственного управления, эксперт обозначил ключевые цели.

"Второй президентский срок Садыра Жапарова неизбежен, и, следовательно, данный период президентского правления, на мой взгляд, будет наиболее важным и нелегким. Основными задачами перед С. Н. Жапаровым станут:

Укрепление и улучшение правоохранительной и судебной систем.

Повышение эффективности местного самоуправления и местной государственной администрации.

Повышение роли органов прокуратуры в жизнедеятельности государства", - отметил он.

Предлагая конкретные шаги по реформированию надзорного и следственного аппарата, специалист высказался за расширение полномочий прокуратуры.

"Возврат функций следствия в органы прокуратуры. Без следствия, то есть без возможности возбуждать уголовные дела, прокуратура не в состоянии полноценно защищать права и интересы граждан. Прокуратура - это конституционный орган, отвечающий за соблюдение законности, и именно она служит системой сдержек и противовесов. Усиление органов прокуратуры позволит осуществлять более качественный надзор за другими госорганами и учреждениями, а также не допускать неправомерных действий. Также стоит вопрос о введении должности заместителя генерального прокурора по южному региону и открытии его офиса в городе Манас Джалал-Абадской области. Порой некоторым гражданам из южных регионов трудно добираться до столицы, а открытие регионального офиса Генеральной прокуратуры на юге сократит расстояние и создаст определенные удобства. Кроме того, этот офис будет выступать дополнительным контролирующим звеном в областях, если районные, городские или областные прокуратуры не примут меры по заявлениям граждан", - пояснил он.

Для решения проблемы доступности правовой помощи населению политолог выдвинул инициативу о создании института государственных адвокатов.

"Создание адвокатского отдела в составе управлений юстиции в областях. Граждане нуждаются в качественной юридической помощи, но не все могут позволить себе услуги частных адвокатов. Президент Садыр Жапаров сам заявлял на одной из встреч о необходимости выделения государственного адвоката для каждой области. Я предлагаю сформировать постоянный штат из десяти государственных адвокатов в структуре областного управления юстиции в каждой области. Каждый из них будет прикреплен к определенному району или городу. Адвокатская помощь будет оказываться малоимущим и незащищенным слоям населения на бесплатной основе. Бесплатные консультации по гражданскому, уголовному, семейному и административному праву смогут получить все желающие. Государственным адвокатам следует предоставить рабочие помещения, офисную технику, транспорт, достойную зарплату (не менее 100 тысяч сомов ежемесячно на руки) и командировочные расходы. Таким образом, президент С. Н. Жапаров обеспечит население надежной юридической поддержкой", - рассказал он.

В целях оперативного реагирования на проблемы на местах и разгрузки главы государства эксперт предложил внедрить новый межведомственный механизм.

"Формирование выездной межведомственной комиссии в составе представителей центрального аппарата Генеральной прокуратуры, МВД, ГКНБ и Администрации президента КР. Такая комиссия будет периодически выезжать в регионы республики, проводить встречи с населением, принимать от граждан заявления и жалобы, а также проверять деятельность госорганов на местах. Президент Садыр Жапаров не может постоянно выезжать в районы, так как он как глава государства осуществляет рабочие и государственные визиты за рубеж, принимает иностранных гостей и участвует в других мероприятиях государственного значения. Причины вполне уважительные, и в таких случаях как раз будет работать выездная комиссия. О результатах поездок ее сотрудники станут предоставлять главе республики письменные отчеты, а сами встречи с населением будут транслироваться по государственному телевидению и в социальных сетях", - резюмировал он.