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Бизнес Кыргызстана должен сверить товары с новым каталогом ГНС

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Государственная налоговая служба Кыргызстана призывает предпринимателей до 1 марта 2027 года сверить наименования используемых товаров, работ и услуг с новым электронным каталогом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, ведомство продолжает совершенствовать модуль "Каталог товаров, работ и услуг", который станет одним из основных элементов обновлённой системы электронных счетов-фактур (ЭСФ 2.0) и информационной системы "Сводный пост" при импорте товаров из стран ЕАЭС.

Работа проводится в соответствии с распоряжением Кабинета министров КР от 16 сентября 2026 года № 705-т, предусматривающим внедрение модуля "Электронный счёт-фактура 2.0" в пилотном режиме.

По состоянию на 1 ноября 2026 года в каталоге зарегистрировано 4 085 115 активных позиций, из которых 4 083 932 приходится на товары и 1 183 на работы и услуги.

Новый модуль предназначен для систематизации информации о товарах и услугах, унификации их наименований и повышения качества электронного документооборота.

Согласно распоряжению, предпринимателям необходимо до 1 марта 2027 года сверить используемые наименования товаров, работ и услуг с позициями каталога. Если необходимая позиция отсутствует, налогоплательщики должны направить заявку на её включение через личный кабинет, указав полные и достоверные сведения.

После завершения пилотного этапа планируется переход ЭСФ 2.0 в промышленную эксплуатацию. Обновлённая система с использованием нового каталога в дальнейшем заменит действующую систему электронных счетов-фактур.

Кроме того, с 2027 года ГНС планирует интегрировать каталог с информационной системой "Сводный пост". Это позволит унифицировать данные и упростить электронный документооборот при импорте товаров из стран ЕАЭС.

Налоговая служба рекомендует предпринимателям, особенно импортёрам, заблаговременно провести сверку и при необходимости направить заявки на добавление отсутствующих позиций.


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URL: https://www.vb.kg/462969
Теги:
бизнес, импорт, Кыргызстан, ГНС
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