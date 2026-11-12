В Кыргызстане породы коров и овец будут определять с помощью ИИ

В Кыргызстане изучают возможности применения искусственного интеллекта для определения местных пород сельскохозяйственных животных и сохранения их генетического разнообразия. Специалисты уже провели полевые исследования в Иссык-Кульской области.

Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций (ФАО).

По её данным, 9 ноября в Бишкеке состоялся семинар, посвящённый совершенствованию системы сбора и обработки данных о генетических ресурсах сельскохозяйственных животных. В мероприятии приняли участие представители государственных органов, научных учреждений и международные эксперты.

Особое внимание уделили мобильному приложению BreedLens, которое использует искусственный интеллект для определения пород крупного и мелкого рогатого скота по фотографии. Технология анализирует внешние признаки животных и помогает специалистам предварительно устанавливать их породную принадлежность.

Участники также обсудили использование международной информационной системы DAD-IS, разработанной ФАО. В ней содержатся сведения о более чем 15 тысячах национальных популяций пород животных из 182 стран. Система позволяет отслеживать генетическое разнообразие и выявлять породы, находящиеся под угрозой исчезновения.

Представитель ФАО в Кыргызстане Олег Гучгельдыев подчеркнул важность сохранения местных пород для продовольственной безопасности страны. Он напомнил, что при участии кыргызстанских учёных и животноводов были выведены алатауская и аулиеатинская породы крупного рогатого скота, кыргызская тонкорунная порода овец и новокиргизская порода лошадей.

С 10 по 12 ноября эксперты ФАО посетили животноводческие хозяйства Тонского, Джети-Огузского, Ак-Суйского, Тюпского и Иссык-Кульского районов. Специалисты фотографировали животных, изучали условия их содержания и собирали сведения о породной принадлежности для проверки возможностей приложения BreedLens в реальных условиях.

Полученные данные планируется использовать для повышения точности работы искусственного интеллекта и совершенствования национальной базы сведений о породах скота.

При этом специалисты отмечают, что цифровые технологии не могут полностью заменить экспертную оценку и генетические исследования.

По словам директора Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбищ Рахатбека Ибраева, сохранение местных пород имеет не только сельскохозяйственное, но и культурное значение, поскольку они на протяжении многих поколений приспосабливались к природным условиям Кыргызстана.

В ФАО считают, что внедрение цифровых инструментов позволит эффективнее изучать и сохранять местные породы животных, повысить устойчивость животноводства к изменению климата и укрепить продовольственную безопасность страны.