В Бишкеке мужчина отдал почти 3 млн сомов за квартиру, но не получил её

В Бишкеке задержали генерального директора строительной компании, подозреваемого в мошенничестве при долевом строительстве жилья. По заявлению потерпевшего, он лишился почти 3 млн сомов, так и не получив обещанную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По её данным, в милицию обратился гражданин А.К. с заявлением в отношении генерального директора одного из ОсОО Э.Н. Заявитель сообщил, что с апреля 2021 года по май 2025 года подозреваемый, войдя к нему в доверие и пообещав предоставить двухкомнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме, завладел его денежными средствами в размере 2 924 986 сомов.

Впоследствии мужчине предложили переоформить договор долевого участия с другой строительной компанией. Однако обещанную квартиру он так и не получил, а деньги ему не вернули.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 ("Мошенничество") УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили и доставили в Следственную службу ГУВД Бишкека подозреваемого Э.Н., 1987 года рождения.

Мужчину первоначально водворили в изолятор временного содержания. Впоследствии ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО № 1 Бишкека.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В ГУВД призвали граждан проявлять осторожность при заключении договоров долевого строительства, проверять документы застройщиков и законность их деятельности.