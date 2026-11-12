Погода
$ 87.51 - 87.84
€ 97.10 - 98.10

В Бишкеке мужчина отдал почти 3 млн сомов за квартиру, но не получил её

527  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке задержали генерального директора строительной компании, подозреваемого в мошенничестве при долевом строительстве жилья. По заявлению потерпевшего, он лишился почти 3 млн сомов, так и не получив обещанную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По её данным, в милицию обратился гражданин А.К. с заявлением в отношении генерального директора одного из ОсОО Э.Н. Заявитель сообщил, что с апреля 2021 года по май 2025 года подозреваемый, войдя к нему в доверие и пообещав предоставить двухкомнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме, завладел его денежными средствами в размере 2 924 986 сомов.

Впоследствии мужчине предложили переоформить договор долевого участия с другой строительной компанией. Однако обещанную квартиру он так и не получил, а деньги ему не вернули.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 ("Мошенничество") УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили и доставили в Следственную службу ГУВД Бишкека подозреваемого Э.Н., 1987 года рождения.

Мужчину первоначально водворили в изолятор временного содержания. Впоследствии ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО № 1 Бишкека.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В ГУВД призвали граждан проявлять осторожность при заключении договоров долевого строительства, проверять документы застройщиков и законность их деятельности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/463031
Теги:
задержание, мошенничество, строительство, Бишкек, жилье, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  