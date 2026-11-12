Кино, спорт, мультфильмы и дорамы: в O!TV добавили ещё +30 телеканалов

В приложении O!TV пополнение: в пакет "O!TV Премиум" добавили 30 новых телеканалов, и теперь в нём более 240 каналов по прежней стоимости! Самое время устроиться под пледом и выбрать, что смотреть этим вечером.

Среди новинок:

Для киновечера: премьеры на "Кинопремьере", классика на "Кинохите", а также "Киномикс" и "Киноужас". Для семьи и свиданий: "Киносемья" и "Киносвидание". Спорт в прямом эфире: "KHL Prime", "Бокс ТВ Плюс" и "Матч! Планета". Детям: добрый и развивающий контент на канале "В гостях у сказки". Для души: дорамы на "Dorama", рецепты на "Кухня ТВ", программы о здоровье на "Живи!".

Почему это выгодно:

Стоимость прежняя: всего 9 сомов в сутки (с учётом НДС, без НсП). 5 устройств – 1 аккаунт: смотрите всей семьёй на смартфонах, планшетах и Smart TV. Пауза и ТВ-архив: пропустили момент? Перемотайте или пересмотрите позже. Без расхода интернета для абонентов О!.

Как подключить "O!TV Премиум":

Скачайте приложение O!TV на ваш смартфон, планшет или Smart TV. Подключите пакет "O!TV Премиум" в приложении "Мой О!" или наберите команду *750*3#.

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