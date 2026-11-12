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Кино, спорт, мультфильмы и дорамы: в O!TV добавили ещё +30 телеканалов

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В приложении O!TV пополнение: в пакет "O!TV Премиум" добавили 30 новых телеканалов, и теперь в нём более 240 каналов по прежней стоимости! Самое время устроиться под пледом и выбрать, что смотреть этим вечером.

Среди новинок:

  1. Для киновечера: премьеры на "Кинопремьере", классика на "Кинохите", а также "Киномикс" и "Киноужас".
  2. Для семьи и свиданий: "Киносемья" и "Киносвидание".
  3. Спорт в прямом эфире: "KHL Prime", "Бокс ТВ Плюс" и "Матч! Планета".
  4. Детям: добрый и развивающий контент на канале "В гостях у сказки".
  5. Для души: дорамы на "Dorama", рецепты на "Кухня ТВ", программы о здоровье на "Живи!".

Почему это выгодно:

  1. Стоимость прежняя: всего 9 сомов в сутки (с учётом НДС, без НсП).
  2. 5 устройств – 1 аккаунт: смотрите всей семьёй на смартфонах, планшетах и Smart TV.
  3. Пауза и ТВ-архив: пропустили момент? Перемотайте или пересмотрите позже.
  4. Без расхода интернета для абонентов О!.

Как подключить "O!TV Премиум":

  1. Скачайте приложение O!TV на ваш смартфон, планшет или Smart TV.
  2. Подключите пакет "O!TV Премиум" в приложении "Мой О!" или наберите команду *750*3#.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР, №16-0063-КР от 06.12.2016 г. Телеканалы, содержание и контент в рамках услуги O!TV предоставляются ОсОО "Диас ТВ".


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URL: https://www.vb.kg/463050
Теги:
#O!, PR
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