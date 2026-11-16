В китайском Фучжоу состоялся форум сотрудничества СМИ "Один пояс - один путь", в котором приняли участие более 200 зарубежных представителей 182 СМИ, а также международных организаций из 100 стран. "Вечерний Бишкек" - давний друг и партнер газеты ЦК Компартии Китая "Жэньминь жибао", одного из самых авторитетных мировых изданий, традиционно стал участником этого масштабного мероприятия. Форум был организован "Жэньминь жибао" и Народным правительством провинции Фуцзянь.

На церемонии открытия выступили заместитель председателя Национального комитета Китайской народной политической консультативной конференции Сянь Хуэй, первый заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК Ху Хэпин, секретарь Комитета КПК провинции Фуцзянь Чжао Лун, президент газеты "Жэньминь Жибао" Ю Шаолян, заместитель Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Олег Копылов и другие. Представители китайской стороны обозначили задачи по укреплению информационного сотрудничества. Особое внимание уделили роли журналистики в формировании доверия между странами.

Заместитель председателя Национального комитета Китайской народной политической консультативной конференции Сянь Хуэй, в частности, отметила, что инициатива "Один пояс - один путь", выдвинутая Председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году, стала востребованным международным общественным инструментом. Сегодня это - крупнейшая в мире платформа международного экономического и гуманитарного сотрудничества по масштабам, охвату и степени влияния. Период 15-й пятилетки в Китае, по словам Сянь Хуэй, предусматривает продолжение развития "Пояса и пути", построения сообщества единой судьбы человечества и содействия информационной консолидации СМИ стран, расположенных вдоль "Пояса и пути".

Первый заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК Ху Хэпин подчеркнул значение искусственного интеллекта и цифровых технологий для развития СМИ, а также необходимость расширять контакты между редакциями. "На данный момент искусственный интеллект создает новую экосистему для СМИ и новые возможности в пространстве информационного сотрудничества. На пространстве Шелкового пути медиаструктуры стран способны максимально использовать в своей работе цифровые технологии. Китай будет способствовать развитию технологий для высококачественного развития сотрудничества стран "Пояса и пути" и, в частности, СМИ государств на пространстве Шелкового пути", - заявил представитель ЦК КПК Ху Хэпин.

По его словам, "необходимо сделать платформы более эффективными, сделать более частыми наши контакты и сотрудничество СМИ в освещении проектов "Пояса и пути". Добиться нового качества в развитии и строительстве Нового Шелкового пути".

"Форум сотрудничества СМИ "Один пояс – один путь" играет важную роль в строительстве "Пояса и пути", редакция "Жэньминь жибао" проводит активную работу в этом направлении, укрепляет и совершенствует взаимоотношения между СМИ, а провинция Фуцзянь с древних времен участвовала в строительстве Морского Шелкового пути. Мы, как СМИ, должны продвигать высококачественное строительство "Пояса и пути", нести ответственность за укрепление доверия, соответствовать интересам и чаяниям народов мира, продвигать сотрудничество на "Поясе и пути" к всеобщему процветанию.

Площадка "Пояса и пути" является важной для развития многополярности, улучшения гуманитарных обменов и дружбы между народами, позволяет искать новое гуманитарное содержание сотрудничества между народами. Сотрудничество СМИ должно способствовать взаимопониманию, культурным обменам и более полному освещению интересов и ожиданий людей", - отметил президент газеты "Жэньминь жибао" Ю Шаолян в своем выступлении и пожелал успеха всем участникам форума.

По мнению гендиректора федерального государственного бюджетного учреждения "Редакция "Российской газеты" Павла Негоицы, "в последние несколько лет инициатива "Один пояс - один путь" противостоит еще и разрушительным торговым войнам, санкционному давлению, обременительным торговым пошлинам и угрозам их применения. И роль СМИ в этих процессах проявляется своими наилучшими качествами".

Как подчеркивалось в выступлениях, на сегодняшний день в мире не существует инициативы, равной "Поясу и пути" по своим масштабам и целям. Эта инициатива нацелена на десятилетия вперед, в ее концепции заложены такие принципы, как мир и сотрудничество, открытость и инклюзивность, свободное передвижение товаров, капиталов, людей и идей - прямо противоположные тем, которые происходят в современной мировой практике.

И нам, участникам медиафорума-2026, необходимо и далее углублять практическое взаимодействие в медиасфере, делиться с мировой аудиторией подлинной, достоверной информацией об инициативе, чтобы развивать ее, укреплять взаимопонимание между странами, расширять наше взаимное влияние на мировое общественное мнение о строительстве "Пояса и пути".

На полях форума прошел ряд панельных дискуссий, была единодушно принята Фучжоуская инициатива о медийном сотрудничестве в рамках "Одного пояса - одного пути", соответствующая теме встречи: "Стремление к взаимному пониманию и к общим идеалам: десятилетие сотрудничества СМИ "Пояс и путь".

В рамках фучжоуского медиафорума состоялось также четвертое заседание Совета Информационной сети "Один пояс - один путь", созданного в 2019 году. Одним из членов Совета является "Вечерний Бишкек". Это объединение с самого начала придерживается принципов взаимного уважения, консультаций на равноправной основе, взаимной помощи и обоюдной выгоды, самостоятельности и добровольности. Его главные цели - укрепление информационного взаимодействия и взаимного обучения.

Во время заседания Совета два предложения "Вечернего Бишкека" по развитию потенциала Информационной сети "Один пояс - один путь" были одобрены и приняты для дальнейшего освещения в рамках "Пояса и пути". В частности, огромный Информационный потенциал сети "Один пояс - один путь", на наш взгляд, заложен в материалах о молодежи наших стран. Как сказал Си Цзиньпин, "важно помогать душевному сближению наших народов, особенно молодежи, чтобы дело добрососедства, дружбы и сотрудничества могло вечно сохранять жизненную силу". Эти слова как руководство к действию.

Отличными темами для материалов, как было отмечено, стали и четыре глобальные инициативы Китая - Инициатива по глобальному развитию, Инициатива по глобальной безопасности, Инициатива по глобальному управлению и Инициатива глобальной цивилизации этих инициатив, которые являются стимулирующими факторами развития.

И, подводя итоги сказанному на форуме сотрудничества СМИ, думается, что международный диалог между медиа сегодня особенно важен, так как именно он позволяет сохранять доверие аудитории в условиях мировых технологических изменений. Обмен опытом с коллегами из других стран помогает лучше понимать, какие меры по борьбе с фейками работают лучше, перенимать успешные практики и предлагать свои методы цифровой гигиены. Сегодня наше взаимодействие в медиасфере выходит далеко за рамки информационного обмена и приобретает стратегическое измерение. И такие форумы сотрудничества, организуемые нашими коллегами газеты "Жэньминь жибао" занимают важное место в поддержании связей между СМИ разных стран, расширяют наше взаимное влияние на мировое общественное мнение.

После завершения форума представители китайских и зарубежных СМИ приняли участие в совместных журналистских поездках и подготовке материалов в провинциях Фуцзянь и Гуйчжоу. Об ощущениях передвижения по самому высокому в мире мосту (высотой 625 метров), причем по стеклянному, о посещении автокомпании Geely, крупнейшего в мире химико-фосфатного комбината, предприятия по переработке семян коикса и других "Вечерний Бишкек" расскажет своим читателям в следующих репортажах.