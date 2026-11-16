Лидия Чикалова: За 2 года я вложила в подкаст $2,5 тысячи, но не заработала

Подкастинг в Кыргызстане становится частью креативной экономики, однако создание авторского контента не всегда приносит доход. Автор подкаста "Записки куратора" Лидия Чикалова за два года вложила в свой проект до 2,5 тысячи долларов, собрала международную аудиторию, но пока не смогла окупить расходы.

Об этом она рассказала корреспонденту "Вечернего Бишкека" на Bishkek Podcast Forum 2026, который состоялся 14 ноября в Бишкеке.

В интервью Лидия Чикалова поделилась опытом создания подкаста об искусстве Центральной Азии, рассказала о затратах на оборудование, поиске способов монетизации, использовании искусственного интеллекта и влиянии подкастинга на креативную экономику Кыргызстана.

- Лидия, как давно вы ведёте подкаст и чему он посвящён?

- Оказывается, уже ровно два года. Мой аудиоподкаст называется "Записки куратора". Он посвящён арт-менеджменту и кураторству в Центральной Азии.

Подкаст доступен на аудиоплатформах, кроме Spotify. Насколько мне известно, эта платформа по-прежнему недоступна для Кыргызстана.

У меня также есть одноимённый YouTube-канал, но там я представляю немного другой контент. Эти два направления дополняют друг друга.

- С чего вы начинали? Какое оборудование и какие финансовые вложения потребовались для запуска проекта?

- Идея создать подкаст у меня появилась давно. Я хотела объединить журналистский подход, свою любовь к искусству, знания о Центральной Азии и возможность знакомить людей друг с другом.

Например, рассказывать о музеях, которым необходима поддержка, о кураторах, художниках и других представителях культурной сферы.

В июле 2024 года всё сошлось, и я поняла, что пора запускать собственный проект. Это было именно то, чем я горела.

Я открыла YouTube, посмотрела, как создаются подкасты, купила самые дешёвые микрофоны и начала разбираться.

Пришлось освоить очень многое: монтаж, дистрибуцию, продвижение контента, работу с аудио и видео. Сейчас я уже записываю пятый сезон.

При этом продолжаю вкладывать собственные средства. Например, если в выпуске участвуют больше двух гостей, иногда приходится арендовать студию. А это совсем недёшево.

Сегодня на форуме много говорят о монетизации. Кто-то приходит в подкастинг уже с деньгами и спонсорами, а кто-то, как я, два года работает и пока не может окупить вложения.

Но мне очень нравится миссия проекта. Эта ниша пока практически свободна. Я не вижу много подобных проектов, которые объединяли бы всё арт-сообщество Центральной Азии.

Поэтому я намерена продолжать, даже несмотря на отсутствие дохода.

Что касается оборудования, то это микрофоны, камеры, петлички, программы для удалённой записи, а также программное обеспечение для монтажа, например Adobe Premiere.

- Сколько в общей сложности вы потратили на оборудование и аренду студии?

- Думаю, около двух или двух с половиной тысяч долларов. При этом считаю, что я достаточно экономно подхожу к расходам.

- Если подкаст пока не приносит денег, что вы получаете взамен?

- Огромную радость! Я делаю это с большим удовольствием.

Мне нравится находить что-то новое, раскрывать интересных людей, показывать то, о чём раньше мало говорили.

Кроме того, подкаст приносит узнаваемость. Я вижу, что представители музейного сообщества сами начинают проявлять интерес, предлагают встретиться и поговорить.

Особенно приятно, когда я встречаю людей из других стран Центральной Азии, а они говорят: "Мы вас слушаем". Для меня это невероятно ценно.

- Насколько большая у вас аудитория?

- На платформе, где размещается мой подкаст, ежемесячно около 2,5 тысячи уникальных слушателей.

Instagram я начала развивать сравнительно недавно, поэтому там пока меньше тысячи подписчиков.

- Ваш подкаст можно слушать бесплатно?

- Да, абсолютно бесплатно. Я пока не придумала, как его монетизировать, но активно думаю над этим.

- То есть в будущем вы всё-таки планируете зарабатывать на своём проекте?

- Обязательно. Сегодня на форуме я поняла, что есть несколько основных источников финансирования: международные организации, грантодатели и бизнес.

В музейной сфере Кыргызстана коммерческих возможностей пока немного. При этом в Казахстане, например, частные инвесторы активно участвуют в развитии музейного дела.

Поэтому я думаю, что мне необходимо выходить на бизнес, показывать предпринимателям направления, которые пока остаются вне их внимания.

Уровень жизни в Кыргызстане и Центральной Азии меняется, люди начинают больше интересоваться искусством, коллекционированием, приобретением произведений художников.

Им нужны знания и информация об этой сфере. Возможно, именно здесь появятся интересные возможности для сотрудничества.

- Что изменилось в вашей жизни за два года работы над подкастом?

- Прежде всего, я сама стала гораздо лучше разбираться в арт-менеджменте и кураторстве.

Перед каждым интервью я тщательно готовлюсь, изучаю героев, их деятельность, проекты.

Благодаря этому у меня появилась профессиональная насмотренность. Я уже лучше понимаю, где действительно содержательная информация, а где общие слова.

Кроме того, у меня сформировался огромный круг профессиональных знакомств. Раньше такого не было.

Я также стала лучше разбираться в юридических вопросах, связанных с искусством: как продавать произведения, как правильно оформлять коллекции, как художникам защищать свои права.

Особенно важна тема авторского права. Художникам необходимо понимать, как защищать свои работы и выстраивать отношения с покупателями.

Для меня это тоже процесс профессионального роста.

- Сегодня искусственный интеллект уже способен создавать изображения, тексты и другой контент. Как вы считаете, сможет ли он конкурировать с художниками и другими представителями творческих профессий?

- Я сама пользуюсь искусственным интеллектом. Например, при подготовке к интервью он помогает мне с некоторыми вопросами и поиском информации. Но во время разговора с героем иногда возникает особая искра. И тогда я откладываю заранее подготовленные вопросы и просто следую за беседой. Искусственный интеллект помогает ускорять работу. Особенно полезен он при транскрибации интервью. Раньше на это уходило огромное количество времени, которое можно было бы потратить на другие задачи. Конечно, важно научиться правильно пользоваться такими инструментами. Сегодня на форуме рассказывали, как с помощью искусственного интеллекта создают короткие видеоролики. У меня пока не получается добиться такого качества. Видимо, нужно ещё поработать с инструментами. Но я думаю, что в будущем человеческий труд, авторский подход и работа, созданная руками человека, будут цениться ещё больше.

- Ваша аудитория преимущественно из Центральной Азии или вас слушают и в других странах?

-Поскольку подкаст выходит на русском языке, география слушателей довольно широкая.

Меня слушают в Кыргызстане, Казахстане, Сингапуре, Канаде, Украине, Израиле, России и других странах.

Однажды мне написала студентка парижского Института политических исследований Sciences Po. Она рассказала, что мой подкаст очень помог ей в изучении истории и искусства.

Для меня это было невероятно приятно. Я даже удивилась, что кто-то в Париже слушает мой проект. В такие моменты понимаешь, что работаешь не зря.

Хотя я прежде всего ориентируюсь на собственный интерес. Если мне нравится то, что я делаю, значит, обязательно найдутся люди, которым это тоже будет интересно.

- Как вы считаете, подкастеры вносят вклад в экономику Кыргызстана?

- Однозначно да. Даже если подкастер получает грантовое финансирование или сотрудничает с бизнесом, это уже экономическая деятельность.

Например, предприниматель платит налоги, покупает оборудование, арендует помещения, пользуется услугами специалистов.

Мы приобретаем аппаратуру в Кыргызстане, вкладываем средства в производство контента.

Аренда студии может стоить 8 тысяч сомов в час. Таким образом, подкастинг создаёт спрос на различные услуги и оборудование.

Но самое главное, на мой взгляд, мы вносим вклад именно в креативную экономику.

Сейчас это направление активно развивается. Кыргызстан одним из первых в регионе начал уделять ему большое внимание.

Поэтому я уверена, что подобных проектов должно становиться больше.