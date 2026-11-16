Уважительное отношение к прошлому СССР помогает РТ и ЦА крепить дружбу с РФ

После распада Советского Союза в 1991 году на волне "эйфории независимости" было не очень "модно" говорить о положительном наследии этой огромной страны, объединившей сотни народов. Всеобщая грамотность, индустриализация, электрификация, обеспечение населения жильём и работой, сильная социальная защита, рывок в области здравоохранения – все эти положительные моменты в одночасье потускнели и уступили место рассуждениям о "тоталитарном прошлом". Однако сегодня ко многим приходит осознание того, что советский опыт не стоит огульно очернять. Его необходимо переосмыслить и взять из этого опыта самое лучшее. Попытаемся сделать это на примере Таджикистана.

До 1924 года у таджиков вообще не было своего государства. Данный народ сформировался из ирано-персидских этносов – его предками являются бактрийцы, хорезмийцы, тохары, согдийцы и другие кочевники, говорившие на языке, похожим на фарси. На нынешней территории Таджикистана существовали древние государства Бактрия и Согдиана, в IX-X веках – Саманидское государство, в средние века – Гуридский султанат. И только советская власть всерьёз задумалась: почему столь древний народ продолжает жить в тесных рамках чужих границ?

При межевании Средней Азии, в 1924 году Политбюро ЦК РКП (б) приняло решение учредить первое национальное таджикское образование – Таджикскую Автономную Социалистическую Советскую Республику в составе Узбекской ССР. В неё вошли части Туркестанской и Бухарской республик, а спустя год присоединился Горный Бадахшан. Но к концу 1920-х годов к советским властям пришло понимание, что границы некоторых среднеазиатских республик прочерчены необоснованно. Поэтому в 1929 году таджикские партийные деятели поставили вопрос о пересмотре границ и выделении Таджикской автономии из состава Узбекской ССР. В качестве аргументов упоминалось, что население Таджикской АССР было достаточным для придания ей статуса полноценной республики (1,2 миллиона человек). Окончательное решение принимал глава Советского Союза Иосиф Сталин. Несмотря на сопротивление некоторых узбекских партийных деятелей, он согласился с мнением руководства Таджикистана, и новая республика стала "седьмой сестрой" – седьмой по счёту национальной республикой в составе СССР. Документ о её самостоятельности огласили в Душанбе (тогда Дюшамбе) на площади имени Фрунзе, перед Домом Дехканина, в присутствии местных жителей. Декларацию зачитал председатель ЦИК Таджикской ССР Нусратулло Максум. Событие было принято с большим энтузиазмом, в городе прошёл военный парад.

Это дало огромный толчок для развития региона, считавшегося до ХХ века бесперспективной, депрессивной и отсталой территорией. К 1917 году на каждые две тысячи таджиков приходился всего один грамотный человек. В СССР этот провал быстро ликвидировали. К середине 1960-х в республике насчитывалось три тысячи школ, семь вузов, 32 средних специальных учебных заведения. Здесь работали научные учреждения, открывались творческие Союзы: писателей, композиторов, кинематографистов, художников. В Таджикскую советскую республику пришла современная по тем меркам индустрия, здесь функционировали три сотни крупных промышленных предприятий. Общая численность населения выросла до 3,2 миллионов человек.

Кандидат философских наук Сайфулло Сафаров, председатель Национальной ассоциации политологов Таджикистана, утверждает, что граждане нынешнего независимого Таджикистана по большей части сохраняют положительные воспоминания о своём советском прошлом.

– Наш народ на 95 процентов восхваляет сотрудничество между народами, коллективизм и дружбу между советскими людьми. Поэтому у таджиков наблюдается большая тяга к России. Обратное могут утверждать лишь единичные комментаторы в Интернете, которые публикуют свои статьи в качестве чуждых нам заказных пропагандистских материалов, – заявил господин Сафаров в одном из недавних интервью.

Подобное положение дел выступает прочным фундаментом для партнёрских отношений сегодняшнего Таджикистана и современной России. Президенты двух стран регулярно обмениваются взаимными визитами, Москва безвозмездно строит в Душанбе, Ходженте, Бохтаре, Кулябе и Турсунзаде образовательные учреждения, проводит обучение кадров. Не забывают таджики и о совместной истории – 9 мая 2023 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон присутствовал на военном параде в Москве в честь годовщины общей Победы в Великой Отечественной войне.

Что касается товарооборота Москвы и Душанбе, то он ежегодно увеличивается на 15-20 процентов и уже достиг солидного показателя в два миллиарда долларов. Все взаиморасчёты, что характерно, государства ведут в национальных валютах.