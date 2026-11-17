Лига смешанных единоборств OCTAGON официально объявила о проведении своего следующего турнира. Ивент OCTAGON 94 состоится 19 декабря 2026 года на арене HUMO ARENA в Ташкенте и обещает стать одним из самых ярких спортивных событий декабря в Центральной Азии.
Предстоящее шоу продолжит серию турниров лиги после прошедшего 10 ноября в Бишкеке номерного ивента OCTAGON 93, который запомнился зрителям яркими противостояниями:
Ожидается, что на турнире OCTAGON 94 в Ташкенте сойдутся ведущие бойцы ММА из стран Центральной Азии и других регионов. Полный кард участников и подробная программа поединков будут опубликованы организаторами в ближайшее время.