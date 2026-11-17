Сегодня, 17 ноября, в Бишкеке временно приостановлена подача отопления и горячей воды в 11 жилых домов из-за повреждения тепловой сети. Об этом сообщает столичная мэрия.

По ее данным, отключения затронули следующие адреса:

- ул. Панфилова, 124, 130, 132, 145, 147/2, 149, 149а, 151, 153;

- ул. Логвиненко, 3в;

- ул. Чуйкова, 110, 125.

Завершить ремонтные работы планируется в течение дня. После устранения повреждения подача отопления и горячей воды будет восстановлена.

МП "Бишкектеплосеть" просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.