Сегодня, 17 ноября, в Бишкеке временно приостановлена подача отопления и горячей воды в 11 жилых домов из-за повреждения тепловой сети. Об этом сообщает столичная мэрия.
По ее данным, отключения затронули следующие адреса:
- ул. Панфилова, 124, 130, 132, 145, 147/2, 149, 149а, 151, 153;
- ул. Логвиненко, 3в;
- ул. Чуйкова, 110, 125.
Завершить ремонтные работы планируется в течение дня. После устранения повреждения подача отопления и горячей воды будет восстановлена.
МП "Бишкектеплосеть" просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.