В Бишкеке между футболистами юношеских сборных Кыргызстана и Йемена (U-17) произошла потасовка. Информация о массовой драке, распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По её данным, в Instagram распространилась видеозапись с утверждением о массовой драке между футболистами двух стран. Однако в милиции уточнили, что конфликт был кратковременным и никто из его участников не пострадал.

Находившиеся на месте сотрудники полка патрульно-постовой службы милиции, обеспечивавшие общественный порядок, оперативно вмешались и пресекли конфликт.

ГУВД Бишкека призывает представителей СМИ и пользователей социальных сетей не распространять недостоверную информацию и руководствоваться официальными источниками.