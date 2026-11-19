Китай выделил девять правительственных стипендий для граждан Кыргызстана на обучение в высших учебных заведениях КНР в 2027–2028 учебном году. Приём заявок начнётся 20 ноября 2026 года. Об этом сообщает Министерство науки, высшего образования и инноваций КР.

По данным ведомства, стипендии предоставляются в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере образования между Кыргызстаном и Китаем.

Из девяти мест пять предназначены для обучения по программам бакалавриата, два - магистратуры и ещё два - докторантуры (PhD).

К участию в конкурсе допускаются граждане Кыргызстана. Для поступающих на бакалавриат установлен возрастной предел от 18 до 25 лет включительно, на магистратуру - до 35 лет, на докторантуру - до 40 лет.

Кандидаты на программы магистратуры и докторантуры с обучением на китайском языке должны иметь сертификат HSK 4 или выше.

Поступающим на бакалавриат необходимо пройти тестирование China Scholastic Competency Assessment (CSCA). Рекомендуемые даты экзамена - 19–20 декабря 2026 года. Результаты необходимо представить до 20 января 2027 года.

Для участия в конкурсе требуется зарегистрироваться одновременно на двух платформах:

student.edu.gov.kg - для национального конкурсного отбора;

campuschina.org - для рассмотрения заявки китайской стороной.

При регистрации на китайской платформе необходимо выбрать категорию программы Type A и указать номер уполномоченного органа 4171.

Кандидаты должны представить документы об образовании, академическую справку с оценками, копию заграничного паспорта, медицинское заключение, справку об отсутствии судимости и другие документы в зависимости от выбранной программы.

Также требуется документ о предварительном зачислении от выбранного китайского университета и учебный либо исследовательский план.

Приём заявок продлится до 20 января 2027 года включительно.

Предварительный отбор проведёт кыргызская сторона. Окончательное решение о предоставлении стипендий и зачислении примет китайская сторона.

Дополнительную информацию можно получить по телефону +996 (312) 68-10-71 в рабочие дни с 15:00 до 17:00 или по электронной почте inter@ilim.gov.kg.