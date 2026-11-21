В аэропорту "Манас" перед вылетом в Пекин обратила внимание на огромное количество кыргызстанцев, регистрирующих билеты на этот рейс. В пекинском "Дасине" было больше китайцев, летевших в Бишкек. И ни одного свободного места в самолете ни туда ни обратно не было. Можно сказать, что фундаментальная китайская концепция "Один пояс - один путь", в основе которой лежат исторические традиции и маршруты Великого Шелкового пути, продвигается теперь на крыльях - по воздуху, за считанные часы сближая страны и народы.

Не случайно Си Цзиньпин сравнил инициативу "Один пояс - один путь" с крыльями, поднимающими страны, а взаимосвязь между ними уподобил системе кровеносных сосудов. В точности этих слов журналисты, в том числе из стран Центральной Азии, - участники форума сотрудничества СМИ "Один пояс – один путь", традиционно проводимого газетой "Жэньминь жибао", убедились, побывав в двух китайских провинциях Фуцзянь и Гуйчжоу.

Экономика Гуйчжоу рванула ввысь

Горная провинция Гуйчжоу с потрясающей, просто сказочной природой, находится практически на окраине Поднебесной империи - юго-западе Китая. Из-за сложного рельефа, как нам рассказали, она до недавнего времени, а точнее – всего лишь пять лет назад, считалась одной из самых закрытых и малоразвитых, бедных территорий. Но то, что мы увидели сегодня в провинции Гуйчжоу, никак не напоминает традиционные представления о бедности и отсталости Эта поездка позволила своими глазами увидеть достижения Китая в борьбе с бедностью, в том числе благодаря продвижению инициативы китайского лидера "Один пояс – один путь".

Победоносное и стремительное наступление на бедность в Гуйчжоу началось в 2013 году, а уже в конце 2020-го администрация провинции заявила, что с последних девяти нищих уездов снят этот многолетний ярлык. Сегодня провинция, население которой составляет больше 38 миллионов человек и в которой насчитывалось самое большое количество бедных жителей в 66 уездах, полностью вышла из нищеты. Созданная в Китае модель по борьбе с бедностью, объединившая усилия государства, местных органов власти, сработала идеально в этой провинции.

Гуйчжоу сегодня превратилась в стремительно развивающийся регион. Огромнейший современный аэропорт в ее столице - Гуйяне по объему пассажиропотока прошлого года превосходит наш "Манас" раз в шесть. Впечатляют и двадцати-тридцатиэтажные жилые высотки, отели, медицинские и учебные учреждения даже в уездах провинции, не говоря о ее столице. И Гуйчжоу продолжает строиться: везде торчат стрелы башенных кранов. Бросаются в глаза чистота, ухоженные клумбы-композиции, красота которых сочетается с глубоким символизмом и философией, и, конечно, просто идеальные дороги. Они вообще давно стали брендом этой страны.

А еще мосты. Сегодня из 50 самых высоких мостов в мире лишь три находятся за пределами Китая. А самый высокий мировой гигант - Гранд-Каньон Хуацзян открылся в прошлом году в провинции Гуйчжоу, его высота над рекой Бэйпань - 625 метров. С земли кажется, что мост уходит в небо. Это ощущение усилилось, когда скоростной лифт поднял нас в мгновение ока почти до облаков и выгрузил на стеклянный пол. Под нашими ногами открылись захватывающие виды на глубокое ущелье, извилистую реку внизу и окружающие горы, покрытые густыми лесами, на поселения по обеим сторонам моста.

Мост-рекордсмен решил не только транспортную проблему между отдалёнными районами провинции и регионами страны, но и привлек с момента открытия более трех миллионов туристов. Помимо четырех полос дорожного полотна, смотровых площадок и коридоров, здесь открыли еще площадку для банджи-прыжков с высоты 625 метров и экстремалы устремились в Гуйчжоу. Все это дало мощный толчок экономике провинции.

Трудно было поверить в то, что мост Гранд-Каньон Хуацзян был построен в течение трех лет! Это не какую-нибудь многоэтажку построить, тут речь о гигантском сооружении, напичканном новейшими современными технологиями. Что тут скажешь: китайцы продолжают удивлять. Ставят перед собой масштабные задачи и умеют решать их в кратчайшие сроки. О китайских темпах строительства сегодня не слышал, наверное, разве что глухой.

Понятно, что успехи, достигнутые Гуйчжоу, не упали с неба, не были дарованы по чьей-то милости. Это заслуга, как подчеркивалось практически на всех встречах с руководителями предприятий, Компартии и многонационального народа провинции. Как сказал один из них, если партия поставила какую-то задачу – она будет выполнена с учетом указаний, по-другому и быть не может. На строительстве этой махины, например, трудились в несколько смен более тысячи инженеров и рабочих, чтобы уложиться в установленные сроки.

Без фосфора Гуйчжоу миру придется туго

В провинции расположены и промышленные гиганты (о которых я расскажу в следующих репортажах), тоже претендующие на лидирующие позиции в мире и работающие в рамках "Одного пояса – одного пути". Посещение некоторых из них было включено в наш пресс-тур.

На встрече в офисе компании Guizhou Phosphate Chemical Group ее генеральный директор Ли Хунлинь не без гордости рассказал, что предприятие считается флагманом фосфорной промышленности не только в Китае. Его деятельность охватывает всю цепочку – от добычи фосфатной руды до производства более десятка наименований продукции из нее, пользующейся большим спросом как в стране, так и за рубежом. Группа добывает в год более 17 миллионов тонн фосфатной руды и считается одним из самых крупных предприятий по добыче фосфора в мире. Guizhou Phosphate Chemical Group экспортирует свою продукцию в сто с лишним стран и регионов мира. Причем, как заверил гендиректор, она экологически чистая, имеет ряд международных сертификатов, да иначе ее и не приняли бы на международных рынках.

- Наше предприятие владеет одной из крупнейших в мире установок по производству очищенной высококачественной фосфорной кислоты влажным способом, которая используется в пищевой промышленности, - заявил Ли Хунлинь. – Кроме того, мы производим в год до восьми тонн высококонцентрированных фосфатных удобрений. Это составляет более 35 процентов от общего объема производства удобрений в нашей стране. Благодаря чему наши земледельцы выращивают богатые урожаи зерновых и овощей. Тем самым, мы обеспечиваем продовольственную безопасность не только своей страны, но и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, куда поставляем удобрения в рамках "Пояса и пути".

Пока мы переваривали информацию, Ли Хунлинь продолжил знакомить с гигантом. Его производственные мощности позволяют выпускать востребованные сегодня во всем мире энергетические аккумуляторы, использующиеся в автомобилях на новых источниках энергии, различные химикаты, применяемые практически во всех областях промышленности.

- Это наш вклад в сокращение вредных углеводородных выбросов в атмосферу и в обеспечение энергетической безопасности в мире, - добавил гендиректор.

Ли Хунлинь рассказал, что им пришлось вложить более трех миллиардов юаней в проекты по безопасной переработке и масштабному использованию фосфогипса, получаемому в большом количестве при производстве фосфорной продукции. И теперь из экологически чистого фосфогипса здесь выпускают упаковочные ящики для дальних перевозок цветов, фруктов и овощей. Экологически чистые, прочные, водонепроницаемые они пользуются большим спросом как в самом Китае, так и в других странах.

Активы Guizhou Phosphate Chemical Group составляют почти девяносто миллиардов юаней. Здесь работают более семнадцати тысяч человек. И что опять же поражает: предприятие было образовано в 2019 году путем слияния двух компаний, и за семь лет вышла на мировые рынки в рамках глобальной концепции "Один пояс – один путь". На вопрос о сотрудничестве предприятия со странами ЦА, Ли Хунлинь ответил, что они заинтересованы расширять контакты и с нашими странами, тем более, что планируют наращивать мощности производства.

Мировое признание и успех Guizhou Phosphate Chemical Group - это пример сегодняшней идеологии экономического развития страны, социализма с китайской спецификой в новую эпоху и политики открытости Китая для внешнего мира.

Стратегия развития КНР - социализма с китайской спецификой в новую эпоху была оглашена на 19 съезде Компартии Китая, на котором по долгу службы мне довелось присутствовать. Многие экономисты тогда строили мрачные прогнозы для его экономики, предрекали, что она вот-вот надорвется, свалится с пика своего развития. Да и сейчас говорят, что Китай теряет позиции в экономическом развитии. Но, даже несмотря на все мировые вызовы, реформы в стране не прекращаются, а Народная Республика продолжает стабильно развиваться.